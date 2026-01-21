विज्ञापन

'धूम' एक्ट्रेस दुबई में कर रही रियल एस्टेट एजेंट का काम, राजनीति में भी आजमाया था हाथ

'धूम' एक्ट्रेस रिमी सेन ने दुबई में रियल एस्टेट एजेंट का काम शुरू किया है. रिमी सेन सलमान खान और अक्षय खन्ना के साथ भी काम कर चुकी हैं.

धूम, हंगामा, क्योंकि और फिर हेरा फेरी जैसी फिल्मों में काम करने वाली एक्ट्रेस रिमी सेन को तो आप जानते ही होंगे. रिमी अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर थीं और अचानक बॉलीवुड से गायब हो गईं. एक्ट्रेस अब एक्टिंग की दुनिया से बहुत दूर हैं. रिमी ने अक्षय खन्ना, सलमान खान से लेकर आमिर खान तक कई बड़े एक्टर्स संग काम किया है. यहां तक कि वह बड़े-बड़े ब्रांड्स के लिए विज्ञापन भी कर चुकी हैं. समय के साथ-साथ एक्ट्रेस को काम मिलना बंद हो गया और वह फिल्म इंडस्ट्री से दूर हो गई. अब एक्ट्रेस दुबई में रहती हैं और रियल एस्टेट एजेंट के रूप में काम करती हैं. रिमी इस जॉब को फुल टाइम कर रही है. रिमी के फैंस के साथ एक प्रॉब्लम हो गई कि उन्हें अब एक्ट्रेस का चेहरा पहचान में नहीं आ रहा है.

रियल एस्टेट में उतरी ये एक्ट्रेस
रिमी ने हाल ही में इसका खुलासा किया है. रिमी ने एक रियल एस्टेट कंपनी को दिए इंटरव्यू में रिमी ने अपने नए प्रोफेशन के बारे में बताया है. रिमी ने कहा, 'दुबई में लोगों का दिल से स्वागत किया जाता है. इसी कारण यहां 95 फीसदी प्रवासी हैं, जबकि बाकी बचे लोग अमीरात हैं. यहां मंदिर और मस्जिद दोनों हैं, यहां सभी का ख्याल किया जाता है. दुबई का मकसद लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना है. लेकिन यह सब हमें अपने देश में नहीं मिलता. क्योंकि रातों-रात सरकार नीतियां बदलती रहती है. जिससे लोगों की जिंदगी मुश्किल हो रही है. भारत में आदमी टैक्स के बोझ तले दबा है. कोई फैसिलिटी भी नहीं है. भारत अब बिजनेस करने लायक देश नहीं बचा है'.

प्लास्टिक सर्जरी पर हुई चर्चा

एक्ट्रेस ने यह भी बताया कि दुबई में रियल एस्टेट मार्किट कैसे काम करती है. एक्ट्रेस ने कहा, 'यहां रियल एस्टेट मार्किट अनुशासन के तहत चलता है और यहां सिर्फ एजेंसी और एजेंट्स के साथ काम करना होता है. डेवलपर अपने काम में बिजी हैं, सभी लोग सिस्टम के तहत काम करते हैं. इस बीच जब एक्ट्रेस सालों बाद दिखीं तो लोग उन्हें पहचान नहीं पा रहे हैं. लोगों का कहना है कि उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली है. अब आप एक्ट्रेस के सोशल मीडिया प्रोफाइल पर उनकी तस्वीरें देखेंगे तो यकीनन आप उन्हें पहचान नहीं पाएंगे. प्लास्टिक सर्जरी पर एक्ट्रेस ने कहा, 'अगर लोग यह मानते हैं कि मैंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है और अगर वो इसे अच्छी बात मानते हैं तो यह तो अच्छा है ना. प्लास्टिक सर्जरी कराए बिना भी बातें करते हैं. मैंने सिर्फ फिलर्स, बोटॉक्स और पीआरपी ट्रीटमेंट करवाया है और इसके अलावा कुछ नहीं'.

फिल्मों में असफल करियर के बाद रिमी ने राजनीतिक पार्टी ज्वाइन की. सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में रिमी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करती दिखीं थी. वह सोशल मीडिया पर वह शुभमित्रा के नाम से एक्टिव हैं और अपनी लेटेस्ट फोटो शेयर करती रहती हैं. 

