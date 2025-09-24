विज्ञापन

हेरा फेरी की हीरोइन, अब है फिल्मी पर्दे से दूर, अपने उसूलों की वजह से बर्बाद कर लिया करियर, पहचाना आपने ?

Rimi Sen: इस एक्ट्रेस ने अपनी पहली फिल्म हंगामा से ही दर्शकों के बीच खास जगह बना ली थी. इन्हें स्टारडम खूब मिला लेकिन वो लंबा नहीं चल सका.

रिमी सेन के बचपन की तस्वीर
2000 के दशक की शुरुआत में, रिमी सेन टॉप एक्ट्रेसेज में से एक रहीं. 2003 में प्रियदर्शन की कॉमेडी फिल्म हंगामा से बड़े पर्दे पर कदम रखते ही उन्होंने दर्शकों का दिल जीत लिया और खुद को एक उभरते सितारे के रूप में सेट कर लिया. उनकी शानदार स्क्रीन प्रेजेंस और बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग ने उन्हें जल्द ही धूम, गोलमाल, फिर हेराफेरी और क्योंकि जैसी बड़ी फिल्मों में काम दिला दिया. कुछ ही साल में रिमी बॉलीवुड के सबसे पहचाने जाने वाले चेहरों में से एक बन गईं.

क्या है रिमी सेन का असली नाम ?

21 सितंबर, 1981 को कोलकाता में जन्मी शुभमित्रा सेन ने बॉलीवुड में आने से पहले मॉडलिंग और एडवर्टाइजमेंट वर्ल्ड में अपना सफर शुरू किया था. लगातार हिट फिल्मों और टॉप एक्टर्स के साथ जोड़ियों के साथ - जिसमें गोलमाल में अजय देवगन के साथ रोमांटिक किरदार भी शामिल हैं. लेकिन ग्लैमर के पीछे कुछ स्ट्रेस भी था. अपनी सक्सेस के बावजूद रिमी खुद को एक ही तरह के किरदारों में फंसा हुआ महसूस करती थीं, जिनमें से ज्यादातर में "खूबसूरत हीरोइन" की इमेज के अलावा कुछ खास नहीं था. अच्छे मौकों की कमी से निराश होकर, उन्होंने एक्टिंग से दूरी बनाने का फैसला किया, जबकि उनका करियर ग्राफ तेजी से बढ़ रहा था.

लंबे समय बाद रिमी ने एक इंटरव्यू में खुलकर स्वीकार किया कि उनका डाउनफॉल उन्होंने खुद ही किया था. उन्होंने कहा, "मैंने अपना करियर खुद बर्बाद किया." उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि उन्होंने ऐसे ऑफर ठुकरा दिए जो उनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते थे, भले ही वे अट्रैक्टिव रहे हों. उनके अपने बयान के मुताबिक उन्होंने बॉलीवुड की डिमांज जैसे 'किसिंग सीन' के आगे झुकने से इनकार कर दिया और समझौता करने के बजाय पीछे हटना पसंद किया.

Bigg Boss में हुई थीं शामिल

रिमी 2015 में बिग बॉस 9 में एक कंटेस्टेंट के तौर पर कुछ समय के लिए फिर से नजर आईं, लेकिन उसके बाद से ज्यादातर लाइमलाइट से दूर ही रहीं. आज रिमी सेन को 2000 के दशक की बॉलीवुड की सबसे होनहार सितारों में से एक के तौर पर याद किया जाता है. एक ऐसा टैलेंट जिसने स्टारडम की बजाय खामोशी को चुना.

