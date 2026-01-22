विज्ञापन

'होशियारी से छिपाया, जॉन अब्राहम को नहीं आती एक्टिंग'- इस एक्ट्रेस ने खोल दी एक्टर की पोल

जॉन अब्राहम की एक एक्ट्रेस ने कहा है कि वह बहुत होशियार हैं और शुरुआत में जॉन अब्राहम को एक्टिंग नहीं आती थी.

Read Time: 2 mins
Share
'होशियारी से छिपाया, जॉन अब्राहम को नहीं आती एक्टिंग'- इस एक्ट्रेस ने खोल दी एक्टर की पोल
इस एक्ट्रेस ने खोल दी जॉन अब्राहम की एक्टर की पोल
नई दिल्ली:

जॉन अब्राहम बॉलीवुड के जाने-माने कलाकारों में से एक है. उन्होंने अब तक कई हिट फिल्में दी हैं और बॉलीवुड की कई बड़ी एक्ट्रेस के साथ काम किया है. फिल्म 'धूम' से मशहूर हुए जॉन अब्राहम अपने गुड लुक और शानदार फिटनेस के लिए भी जाने जाते हैं. इन सबके बीच जॉन अब्राहम की एक एक्ट्रेस ने कहा है कि वह बहुत होशियार हैं और शुरुआत में जॉन अब्राहम को एक्टिंग नहीं आती थी. यह बात कहने वाली कोई और नहीं बल्कि धूम और गरम मसाला में काम कर चुकीं एक्ट्रेस रिमी सेन है. रिमी सेन ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में अपनी पुरानी फिल्म 'धूम' के को-स्टार जॉन अब्राहम की काफी तारीफ की है. उन्होंने कहा कि जॉन को शुरुआत में एक्टिंग बिल्कुल नहीं आती थी, लेकिन उन्होंने अपनी इस कमजोरी को बहुत समझदारी से छिपाया और आगे बढ़े.

ये भी पढ़ें; 43 साल पहले इस फिल्म ने बदल दी थी हर मां-बाप की सोच, बदल दी थी अपनी वसीयत, बच्चों से छीन लिया था मालिकाना हक

क्या बोलीं एक्ट्रेस

रिमी ने बताया, "जॉन मॉडल थे और फिल्मों में आए. शुरू में उनकी एक्टिंग की काफी आलोचना होती थी. लोग बातें बनाते थे, लेकिन जॉन ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप सुना." उन्होंने आगे कहा कि जॉन ने अपनी कमजोरियों को अच्छे से समझ लिया था. इसलिए उन्होंने ऐसे रोल चुने जिसमें ज्यादा एक्टिंग की जरूरत न पड़े. ज्यादातर एक्शन फिल्में कीं, जहां उनकी अच्छी लुक्स और फिटनेस से काम चल जाता था. लोग उनकी परफॉर्मेंस पर कम सवाल उठाते थे.

आगे क्या कहा

रिमी का मानना है कि जॉन बहुत होशियार थे. उन्होंने कहा, "जब वो पॉपुलर हो गए, लोग उन्हें पहचानने लगे, तो धीरे-धीरे एक्टिंग सीख ली. कैमरे के सामने अनुभव हो जाता है. बाद में उन्होंने ऐसे रोल लिए जहां अच्छी एक्टिंग का मौका मिला." रिमी ने उन्हें एक समझदार एक्टर बताया, जो अब बिजनेसमैन भी बन चुके हैं. उन्होंने प्रोडक्शन में हाथ आजमाया और कई हिट फिल्में दीं.'धूम' फिल्म 2004 में रिलीज हुई थी, जिसमें जॉन अब्राहम ने खलनायक का रोल किया था. इस फिल्म ने जॉन को बॉलीवुड का बड़ा नाम बना दिया. उनकी लुक्स और एक्शन से फैंस काफी प्रभावित हुए थे. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Rimi Sen, John Abraham, Actress Rimi Sen, Dhoom, Dhoom Film
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com