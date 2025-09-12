विज्ञापन

ऋतिक रोशन के बचपन की 7 तस्वीरें, चौथी तस्वीर देख कहेंगे लड़का बचपन से ही हैंडसम था

हसीनाओं का दिल जीतने में भी ये क्यूट किड देर नहीं लगाता है. फिलहाल क्यूट सा दिखता है लेकिन बड़ा होकर बॉलीवुड का बिगेस्ट हार्टथ्रोब और हैंडसम हंक भी बन चुका है.

इस क्यूट बच्चे को पहचाना आपने ?
नई दिल्ली:

अपने पापा के साथ दिख रहा ये क्यूट सा बच्चा बॉलीवुड का पहला कामयाब और हिट सुपर हीरो है. फिल्में तो इनकी रिलीज होते ही फैन्स की भीड़ खींच लाती हैं. हसीनाओं का दिल जीतने में भी ये क्यूट किड देर नहीं लगाता है. फिलहाल क्यूट सा दिखता है लेकिन बड़ा होकर बॉलीवुड का बिगेस्ट हार्टथ्रोब और हैंडसम हंक भी बन चुका है पर अफसोस ये खूबसूरती भी 14 साल पुरानी शादी को बचा नहीं सकी. तलाक भी बॉलीवुड का सबसे महंगा तलाक बना और अब खुद से 12 साल छोटी हसीना के साथ इश्क लड़ा रहे हैं.  

14 साल बाद टूटा रिश्ता
इतना पढ़ कर आप ये तो जान ही चुके होंगे कि ये बच्चा कौन है. ये बच्चा है ऋतिक रोशन. जो अपनी फिल्मों अपने लुक्स के साथ साथ अपनी शादी को लेकर भी काफी सुर्खियों में रहे हैं. सुजैन खान से शादी के बाद दोनों की जोड़ी इंडस्ट्री की सबसे ग्लैमरस जोड़ियों में गिनी जाती थी. दोनों ने लंबे वक्त तक डेट करने के बाद साल 2000 में शादी की थी. सबको लगता था कि इनका रिश्ता हमेशा कायम रहेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. साल 2013 में दोनों ने अलग होने का ऐलान किया और 2014 में तलाक हो गया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, तलाक के दौरान पत्नी ने लगभग 400 करोड़ रुपये की एलिमनी की डिमांड की थी. हालांकि, एक्टर ने इस पर सफाई देते हुए इसे अफवाह बताया था. इसके बावजूद कहा जाता है कि उन्हें लगभग 380 करोड़ रुपये की भारी-भरकम एलिमनी देनी पड़ी. इस वजह से इस तलाक को आज भी बॉलीवुड का सबसे महंगा तलाक माना जाता है.

नए रिश्ते और नई शुरुआत
रिश्ता खत्म होने के बाद भी ऋतिक और सुजैन अच्छे दोस्तों की तरह एक दूसरे से मिलते हैं. दोनों की ही लाइफ स्पेशल वन की एंट्री हो चुकी है. ऋतिक रोशन की लाइफ में ये स्पेशल वन हैं सबा आजाद. जो उम्र में उनसे करीब 12 साल छोटी हैं. दोनों अक्सर कई इवेंट्स में साथ में भी नजर आते हैं. सबा आजाद के अलावा भी ऋतिक रोशन का नाम कुछ और एक्ट्रेसेस से जुड़ चुका है. जिसमें कंगना रानोट से जुड़ी कंट्रोवर्सी काफी वायरल भी हुई थी. इसके अलावा काइट मूवी की कोस्टार बारबरा मोरी से भी उनका नाम जुड़ा. करियर के शुरुआती दिनों में करीना कपूर के साथ भी उनके नाम की चर्चाएं थीं.

