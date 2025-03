टूटी पसली फिर भी नहीं रुका सलमान खान का डांस, जानें कैसे भाईजान ने शूट किया बम बम भोले गाना

सलमान खान की मेहनत और काम के प्रति लगन कमाल की है. अपने काम को लेकर उनके जूनून का कोई जवाब नहीं है. सलमान दर्द को कभी आड़े नहीं आने देते और हर हाल में दमदार परफॉर्मेंस देने के लिए तैयार रहते हैं. हाल ही में पसली में चोट लगने के बावजूद सलमान ने अपनी आने वाली फिल्म 'सिकंदर' के जबरदस्त गाने 'बम बम भोले' की शूटिंग पूरी की. एक फैन ने वीडियो शेयर किया जिसमें सलमान को अपनी चोटिल पसली को पकड़ते हुए दर्द में देखा गया. इसके बावजूद सलमान एक्टिव बने हुए हैं, इवेंट्स में हिस्सा ले रहे हैं और फैंस और मीडिया से भी मिल रहे हैं.

'बम बम भोले' एक होली सीन पर बेस्ड गाना है, जिसमें बड़े सेट पर कई डांसर्स और एक्टर्स के साथ शूटिंग की गई है. गाने में जबरदस्त एनर्जी और परफेक्शन की जरूरत थी. अपनी चोट की तकलीफ के बावजूद सलमान ने शूटिंग जारी रखने का फैसला किया, ताकि बड़े लेवल पर हो रही इस शूटिंग में कोई रुकावट न आए. सलमान ने शूट कैंसिल न करके ये साबित कर दिया कि वो अपने काम और टीम के प्रति कितने प्रोफेशनल और डेडीकेटेड हैं.

