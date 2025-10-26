विज्ञापन

कितनी अमीर हैं ऋतिक रोशन की एक्स वाइफ सुजैन खान, पिता रहे सुपरस्टार, 14 साल की टूटी थी शादी

ऋतिक रोशन की एक्स वाइफ सुजैन खान अपना 50वां बर्थडे मना रही हैं. इस मौके पर हम उनके नेटवर्थ और परिवार के बारे में आपको बताएंगे.

हिंदी सिनेमा में बड़े स्टार्स की पत्नियों को उनके पति की सफलता के साथ पहचान मिलती है, लेकिन आज के समय में महिलाएं सिर्फ पति के नाम पर निर्भर नहीं रहती हैं. ऐसी ही सफल बिजसनेसवूमेन हैं सुजैन खान, जिन्होंने बिना अपने पूर्व पति ऋतिक रोशन का सहारा लिए इंटीरियर डिजाइनर इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई है. आज यानी 26 अक्टूबर को सुजैन खान अपना 50वां जन्मदिन मना रही हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि सुजैन खान कितनी अमीर हैं और उनका नेटवर्थ कितना है? जबकि उनके पिता एक जमाने में सुपरस्टार रहे हैं.

सुजैन खान का जन्म 26 अक्टूबर 1975 को बॉम्बे में मशहूर एक्टर संजय खान और ज़रीन कतरक के घर हुआ था. सुजैन के तीन और भाई-बहन हैं, जिन्होंने इंडस्ट्री में एक समय पर अपनी पहचान बनाई लेकिन ज्यादा समय तक पर्दे पर टिक नहीं पाए. एक्टर जायद खान सुजैन खान के भाई हैं. फिल्म 'मैं हूं ना' में उनका लकी वाला किरदार फैंस को खूब पसंद आया था, लेकिन वो पर्दे पर बतौर लीड बहुत कम ही फिल्मों में दिखे थे.

अपने पिता संजय खान की तरह सुजैन ने कभी एक्टिंग में हाथ आजमाने के बारे में नहीं सोचा है. उन्होंने 1995 में ब्रुक्स कॉलेज, कैलिफोर्निया से इंटीरियर डिज़ाइन में एसोसिएट आर्ट की डिग्री ली. कुछ साल प्रैक्टिस करने के बाद 26 फरवरी, 2011 को उन्होंने खुद की इंटीरियर डिजाइनर कंपनी 'द चारकोल प्रोजेक्ट' की स्थापना की.

इसमें सुजैन ने आर्किटेक्ट्स, प्रोडक्ट डिज़ाइनर्स और इंटीरियर की टीमों के साथ मिलकर नए कॉन्सेप्ट के साथ विला, ऑफिस, घर और मॉडल शो के लिए अनोखे डिजाइन पेश किए. इतना ही नहीं, सुजैन को फेमस फ्रांसीसी डिजाइनर फिलिप स्टार्क की कंपनी से जुड़ने का मौका मिला. साल 2015 में उन्हें बतौर क्रिएटिव डायरेक्टर कंपनी में शामिल होने का मौका मिला था.

सुजैन को इंटीरियर डिजाइनर इंडस्ट्री में अपने पुराने ऐतिहासिक डिजाइनों को नए और अनूठे तरीके से पेश करने के लिए जाना जाता है. उनके 'द चारकोल प्रोजेक्ट' स्टोर पर क्यूरेटेड फर्नीचर और घर को डेकोरेट करने के लिए एंटीक और फैंसी सामान मिलता है. उन्होंने गौरी खान के साथ मिलकर भी कई बड़े प्रोजेक्ट में हिस्सेदारी निभाई है. सुजैन ने ओबेरॉय रियल्टी, पंचशील रियल्टी, लोढ़ा ग्रुप, रुस्तमजी और ट्रिबेका डेवलपर्स के लिए शानदार प्रोजेक्ट्स के साथ काम किया है.

नेटवर्थ की बात करें तो सुजैन खान की कमाई उनके सक्सेसफुल करियर से आती है. कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि सुजैन खान का नेटवर्थ 500 से 700 करोड़ का बताया गया है. हालांकि यह ऑफिशियली कंफर्म नहीं है. जबकि हाल ही में सुजैन खान ने अपनी 2329 स्क्वैयर फीट में मुंबई के घर को 2.37 लाख पर किराए पर दिए थे.

पर्सनल लाइफ में सुजैन ने एक्टर ऋतिक रोशन के साथ शादी की थी, लेकिन 14 साल बाद उन्होंने तलाक ले लिया. खबरों की मानें तो यह बॉलीवुड का सबसे महंगा तलाक था क्योंकि सुजैन खान को ऋतिक रोशन ने 380 करोड़ की एलिमनी दी थी. वहीं भले ही कपल का तलाक हो गया हो, लेकिन वो दोनों बच्चों की परवरिश मिलकर करते हैं. सुजैन की जिंदगी में अर्सलान गोनी नए पार्टनर के तौर पर जुड़ चुके हैं और ऋतिक भी सबा आजाद को डेट कर रहे हैं.

