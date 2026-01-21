विज्ञापन

एक्टर हिरण चटर्जी ने की दूसरी शादी, पहली पत्नी ने बताया 'गैरकानूनी', बोलीं- 19 साल की बेटी की हालत खराब

अभिनेता और नेता हिरण चटर्जी एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वजह उनकी फिल्म या राजनीति नहीं, बल्कि उनकी दूसरी शादी है. हिरण ने हाल ही में वाराणसी में दूसरी शादी कर ली, जिसके बाद वह चर्चा में आ गए.

बंगाली एक्टर हिरण चटर्जी ने की दूसरी शादी

बंगाली अभिनेता और नेता हिरण चटर्जी (हिरणमोय चट्टोपाध्याय) एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वजह उनकी फिल्म या राजनीति नहीं, बल्कि उनकी दूसरी शादी है. हिरण ने हाल ही में वाराणसी में दूसरी शादी कर ली, जिसके बाद सोशल मीडिया से लेकर बंगाली इंडस्ट्री तक चर्चाओं का दौर शुरू हो गया. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, हिरण चटर्जी ने रितिका गिरी से शादी की. शादी की जो तस्वीरें वायरल हुईं, उनमें दुल्हन लाल बनारसी साड़ी में नजर आईं, जबकि हिरण पीले रंग के कुर्ते में दिखे. खास बात यह रही कि हिरण ने खुद अपने फेसबुक अकाउंट पर शादी की तस्वीरें शेयर कर इसकी पुष्टि की, लेकिन कुछ ही समय बाद उन्होंने वह पोस्ट डिलीट कर दी.

वाराणसी में की हिरण चटर्जी ने की शादी

पिछले कुछ महीनों से हिरण चटर्जी फिल्मों और राजनीति दोनों से दूरी बनाए हुए थे. इसी दौरान इंडस्ट्री में उनके निजी जीवन में बदलाव की बातें चल रही थीं. हैरानी की बात यह भी रही कि उन्होंने शादी कोलकाता में नहीं, बल्कि अपने शहर से दूर वाराणसी में की. इस दूसरी शादी पर हिरण की पहली पत्नी अनिंदिता का गुस्सा खुलकर सामने आया है. उन्होंने News18 से बातचीत में कहा कि यह शादी न सिर्फ गलत है, बल्कि कानूनी रूप से भी अवैध है. अनिंदिता ने भावुक होते हुए कहा कि इस पूरे मामले का सबसे ज्यादा असर उनकी बेटी पर पड़ा है.

मानसिक-शारीरिक परेशानी से गुजर रही बेटी

अनिंदिता ने बताया कि उनकी बेटी मानसिक और शारीरिक परेशानियों से गुजर रही है और डॉक्टरों से इलाज चल रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि जब एक पिता अपने बच्चे की जिम्मेदारी लेने से इनकार करता है, तो उसका असर पूरी जिंदगी रहता है. उन्होंने यह भी कहा कि हिरण और उनके बीच न तो तलाक हुआ है और न ही कोई कानूनी अलगाव. रिपोर्ट्स के अनुसार, हिरण और अनिंदिता की 19 साल की एक बेटी है और पिछले करीब एक साल से हिरण अपनी बेटी से दूर हैं. इस दौरान वह राजनीतिक कामों के चलते ज्यादातर समय खड़गपुर में रहे.

अनिंदिता ने यह भी आरोप लगाया कि हिरण की दूसरी पत्नी ही उनके परिवार के टूटने की वजह बनी. हालांकि, इन सभी आरोपों पर हिरण चटर्जी ने अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है. अब सवाल यही है कि क्या यह शादी कानूनी है या नहीं, और क्या हिरण इन आरोपों पर चुप्पी तोड़ेंगे. फिलहाल, यह मामला लगातार चर्चा में बना हुआ है.
 

