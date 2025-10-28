विज्ञापन

Kantara Chapter 1 Box Office: बॉलीवुड फिल्म को पछाड़ 'कंतारा चैप्टर 1' बनी 2025 की सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म, जानें छापे कितने 100 करोड़

बॉलीवुड की फिल्म को पछाड़कर 'कंतारा चैप्टर 1' साल 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है. जानें इसने किस फिल्म का ताज छीना और कमा चुकी है कितने करोड़.

Kantara Chapter 1 Box Office: 'कंतारा चैप्टर 1' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
नई दिल्ली:

होम्बले फिल्म्स और ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कंतारा: चैप्टर 1' ने भारतीय सिनेमा और कहानी कहने की कला को नई परिभाषा दी है. 27 दिन पहले रिलीज हुई यह फिल्म अपनी कहानी, फिल्मांकन और एक्टिंग को जीवंत करने के प्रभावशाली अंदाज से दर्शकों का दिल जीतते हुए दुनिया भर में सनसनी बन गई है. 'कंतारा: चैप्टर 1' रिलीज के बाद से ही बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ रही है और अपनी पिछली फिल्म की तुलना में दोगुने से भी ज्यादा की कमाई कर चुकी है.  इस तरह कंतारा चैप्टर का क्रेज फैन्स के सिर चढ़कर बोल रहा है.

'कंतारा चैप्टर 1; बनी 2025 की सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म

'कंतारा: चैप्टर 1' ने दुनिया भर में 852 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. इस तरह यह साबित हो जाता है कि ऋषभ शेट्टी की फिल्म को दुनियाभर में जमकर प्यार मिल रहा है. इस तरह एक एक्टर और डायरेक्टर के तौर पर ऋषभ शेट्टी ने सबका दिल जीत लिया है. यही नहीं, फिल्म अपनी ग्लोबल अपील को बढ़ाते हुए 31 अक्तूबर, 2025 को अंग्रेजी भाषा में रिलीज के लिए तैयार है.

हर फन के माहिर निकले ऋषभ शेट्टी

ऋषभ शेट्टी निर्देशित 'कंतारा चैप्टर 1' 2022 की ब्लॉकबस्टर कंतारा का प्रीक्वल है, जिसने बॉक्स ऑफिस पर ऑफिस पर कमाई का रिकॉर्ड बना दिया था. फिल्म में ऋषभ शेट्टी, सप्तमी गौड़ा, गुलशन देवैया, रुक्मिणी वसंत, जयराम, पीडी सतीश चंद्र और प्रकाश थुमिनाद जैसे कलाकार है. 'कंतारा: चैप्टर 1' का निर्माण विजय किरागंदूर ने प्रतिष्ठित होम्बले फिल्म्स बैनर तले किया है. फिल्म में बी. अजनीश लोकनाथ का संगीत है. 'कंतारा: चैप्टर 1; दुनिया भर में 2 अक्तूबर को रिलीज हुई थी.

