'कंतारा चैप्टर 1' ने दूसरे हफ्ते भी लहराया परचम, वर्ल्डवाइड कलेक्शन में 700 करोड़ क्लब के करीब फिल्म

कंतारा चैप्टर 1 में ऋषभ शेट्टी, जयराम, रुक्मिनी वसंत लीड रोल में हैं. इस फिल्म का फैन्स को लंबे समय से इंतजार था और अब यही प्यार बढ़ती बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में नजर आ रहा है.

ऋषभ शेट्टी की फिल्म मचा रही धूम
नई दिल्ली:

ऋषभ शेट्टी की नई फिल्म 'कंतारा चैप्टर 1' दर्शकों के दिलों पर राज कर रही है. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी एक ऐतिहासिक छाप छोड़ रही है. 2 अक्टूबर को रिलीज हुई यह फिल्म लगातार चर्चा में बनी हुई है और इसके कमाई के आंकड़े अब हर दिन नई ऊंचाई छूते नजर आ रहे हैं. फिल्म का जादू इस कदर चल रहा है कि यह ना सिर्फ देश में, बल्कि विदेशों में भी धमाल मचा रही है. 

बात करें अगर फिल्म की कमाई की, तो सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म ने पहले ही दिन भारत में 61.85 करोड़ की चौंकाने वाली कमाई से शुरुआत की. ऐसी ओपनिंग किसी भी पीरियड ड्रामा फिल्म के लिए बड़ी कामयाबी मानी जाती है. पहले हफ्ते में ही फिल्म ने 337.4 करोड़ का नेट कलेक्शन किया, जो कि हिंदी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल और मलयालम, सभी भाषाओं को मिलाकर था. खास बात यह है कि हिंदी बेल्ट में भी फिल्म को शानदार रिस्पॉन्स मिला.

दूसरे हफ्ते की शुरुआत में थोड़ी गिरावट देखी गई, जो सामान्य है, लेकिन इसके बावजूद फिल्म की पकड़ बनी रही. दूसरे शनिवार और रविवार को फिल्म ने फिर से जोर पकड़ा और 39 करोड़ और 39.75 करोड़ का शानदार कलेक्शन किया. वहीं सोमवार को 13.35 करोड़ और मंगलवार को 14.15 करोड़ की कमाई दर्ज की गई.

लेकिन बुधवार यानी 14वें दिन भी फिल्म 10 करोड़ का कलेक्शन करने में सफल रही. इससे फिल्म का कुल भारत नेट कलेक्शन 475.90 करोड़ तक पहुंच गया है. जहां तक वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात है, वहां भी 'कंतारा चैप्टर 1' का जलवा कायम है. भारत के बाहर भी इस फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और ओवरसीज बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म अब तक करीब 194 करोड़ कमा चुकी है. इस तरह फिल्म का कुल वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 669.90 करोड़ तक पहुंच गया है.

'कंतारा चैप्टर 1' एक प्रीक्वल है, जो पहले रिलीज हुई 'कंतारा' फिल्म की पृष्ठभूमि को और गहराई से खोलती है. इस बार ऋषभ शेट्टी लीड एक्टर के साथ-साथ निर्देशक के रूप में भी लौटे हैं.
 

