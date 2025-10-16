विज्ञापन

पंकज धीर के निधन की खबर से बुरी तरह टूटीं हेमा मालिनी, बोलीं- मेरा दोस्त चला गया

पंकज धीर के निधन से दुखीं हेमा मालिनी ने लिखा, "मेरे लिए, वह हमेशा बहुत सपोर्टिव रहे, मैंने जो भी किया उसमें मेरा उत्साह बढ़ाया किया और जब भी मुझे उनकी जरूरत पड़ी, हमेशा मेरे साथ रहे."

सेलेब्स ने पंकज धीर को नम आंखों से दी श्रद्धांजलि
नई दिल्ली:

बीआर चोपड़ा की महाभारत में कर्ण का किरदार निभाने वाले दिग्गज एक्टर पंकज धीर का बुधवार, 15 अक्टूबर को मुंबई में कैंसर से जूझते हुए निधन हो गया. पंकज धीर के निधन से पूरी फिल्म और टेलीविजन इंडस्ट्री शोक में डूब गई है, कई हस्तियों ने सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है. हेमा मालिनी और उनकी बेटी ईशा देओल, रवि किशन, विवेक ओबेरॉय, मुकेश खन्ना भी उनके निधन पर शोक व्यक्त करने वालों में शामिल हैं, जिन्होंने दिवंगत अभिनेता को याद करते हुए भावुक संदेश शेयर किए.

हेमा मालिनी ने सोशल मीडिया पर अपनी और पंकज धीर की कई पुरानी तस्वीरें शेयर कीं. उन्होंने उन्हें अपना "प्यारा दोस्त" बताया और उनके निधन पर दुख व्यक्त किया. तस्वीरों के साथ, हेमा मालिनी ने कैप्शन में लिखा, "मैंने आज एक बहुत ही प्यारे दोस्त को खो दिया है और मैं पूरी तरह से टूट गई हूं. पंकज धीर, हमेशा इतने स्नेही, हर चीज के प्रति उत्साही, एक प्रतिभाशाली एक्टर जिन्होंने महाभारत में कर्ण का किरदार निभाकर दर्शकों का दिल जीता, जो जिंदगी से भरपूर थे, ने अंतिम सांस ली. कैंसर से एक साहसी लड़ाई के बाद उनका निधन हो गया, जिस पर उन्होंने जीत हासिल करने का दृढ़ संकल्प किया था."

उन्होंने आगे कहा, "मेरे लिए, वह हमेशा बहुत सपोर्टिव रहे, मैंने जो भी किया उसमें मेरा उत्साह बढ़ाया किया और जब भी मुझे उनकी जरूरत पड़ी, हमेशा मेरे साथ रहे. मुझे अपने जीवन में उनके निरंतर समर्थन और उपस्थिति की कमी खलेगी."

उन्होंने अपनी पोस्ट के अंत में लिखा, "मैं उनकी प्यारी पत्नी अनीता जी के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती हूं, जो उनके जीवन की रोशनी थीं."

बुधवार रात पंकज धीर का अंतिम संस्कार मुंबई के विले पार्ले में हुआ. सलमान खान, सिद्धार्थ मल्होत्रा, मुकेश ऋषि, कुशाल टंडन, दीपिका कक्कड़ और शोएब इब्राहिम समेत इंडस्ट्री के कई लोग दिवंगत एक्टर को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए एक साथ आए.

