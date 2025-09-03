धर्मेंद्र के जुहू वाले घर कभी नहीं गईं हेमा मालिनी, पहली पत्नी प्रकाश कौर को लेकर कही थी ये बात

बॉलीवुड के सुपरस्टार धर्मेंद्र अपने करियर और पर्सनल लाइफ दोनों की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहे हैं. शादीशुदा होने के बावजूद उन्होंने बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी से शादी कर ली. लेकिन कभी भी धर्मेंद्र के घर से हेमा और प्रकाश के बीच किसी मन-मुटाव या तकरार की खबरें नहीं आईं. खास बात ये है कि हेमा मालिनी कभी धर्मेंद्र के जुहू वाले घर नहीं गईं वजह? वो उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर और बच्चों को परेशान नहीं करना चाहती थीं.

शादी के बाद कभी नहीं हुई मुलाकात

हेमा मालिनी पर राजकमल ने बायोग्राफी लिखी- बियोंड द ड्रीम गर्ल में हेमा मालिनी ने अपने जीवन के कई पहलुओं का खुलासा किया. उन्होंने बताया कि शादी से पहले उन्होंने धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर से मुलाकात की थी, लेकिन शादी के बाद कभी उनसे नहीं मिलीं. हेमा ने लिखा कि वो धर्मेंद्र के जुहू वाले बंगले से थोड़ी दूरी पर रहती थीं और वहां जाने से उन्होंने खुद को रोका ताकि किसी को परेशान न करें.

प्रकाश कौर के लिए है सम्मान- हेमा मालिनी

हेमा की बायोग्राफी में लिखा कि उन्होंने कभी प्रकाश कौर के बारे में नेगेटिव कुछ नहीं कहा. 'मैं उनका बहुत सम्मान करती हूं और मेरी बेटियां भी धरम जी के परिवार का सम्मान करती हैं. लेकिन ये हमारे निजी रिश्ते की बात है, हेमा ने कहा. उन्होंने ये भी बताया कि कामकाजी महिला होने के नाते उन्होंने हमेशा अपनी गरिमा और प्रोफेशनलिज्म बनाए रखा.मैंने अपना जीवन कला और संस्कृति को समर्पित किया, अगर स्थिति थोड़ी अलग होती तो मैं आज जो हूं वो नहीं होती.