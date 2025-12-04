जानते हैं कौन सी एक्ट्रेस है हेमा मालिनी की भतीजी? अजय की हीरोइन तो बिग बी फिल्म को किया रिजेक्ट, आज भी कायम है दबदबा

बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी ने न केवल एक्टिंग में कमाल किया, बल्कि डांस और राजनीति में भी खुद को साबित किया. उन्होंने 1968 में राज कपूर के साथ फिल्म सपनों का सौदागर से डेब्यू किया था और उनकी खूबसूरती ने उन्हें ‘ड्रीम गर्ल' का टैग दिलाया. कम ही लोग जानते हैं कि हेमा की एक भतीजी भी है, जो उन्हीं की तरह खूबसूरत और टैलेंटेड है- उनका नाम है मधु शाह. मधु, हेमा मालिनी के भाई रघुनाथ की बेटी हैं.

मधु शाह का असली नाम मधुबाला है, लेकिन फिल्मों में आने के बाद उन्होंने नाम छोटा कर ‘मधु' रख लिया. उन्होंने 1991 में अजय देवगन के साथ फूल और कांटे से बॉलीवुड में धमाकेदार एंट्री की थी. यह फिल्म सुपरहिट रही और मधु रातों-रात स्टार बन गईं. इसके बाद उन्होंने कई हिट फिल्में दीं, लेकिन उनका करियर लंबा नहीं चला. आपको जानकर हैरानी होगी कि मधु ने अमिताभ बच्चन की हिट फिल्म सूर्यवंशम को भी ठुकरा दिया था. इस बात का खुलासा खुद मधु ने एक इंटरव्यू में किया था.

फिल्म में किया गया रिप्लेस

इंडस्ट्री में मधु को एक फिल्म से अचानक रिप्लेस कर दिया गया था, जिससे वो बहुत दुखी हुईं. उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि हेमा मालिनी की भतीजी होने के बावजूद उन्हें कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिला. 1999 में मधु की शादी आनंद शाह से हुई, जो जूही चावला के पति जय मेहता के कजिन हैं.

मधु की दो बेटियां हैं- अमेया और कीया. एक समय उनके पति को बिजनेस में बड़ा नुकसान हुआ, जिसके चलते उन्होंने अपना 100 करोड़ का बंगला बेचकर कर्ज चुकाया और सामान्य घर में रहने लगे. बाद में मधु ने टीवी की ओर रुख किया और आरंभ जैसे सीरियल में नज़र आईं. आज वो भले ही लाइमलाइट से दूर हैं, लेकिन उनका जीवन संघर्ष और आत्मसम्मान की मिसाल है.