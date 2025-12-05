जब धर्मेंद्र ने गुस्से में आकर जड़ दिया था अभय देओल को जोरदार थप्पड़, वजह जानकर रह जाएंगे हैरान

बॉलीवुड के मशहूर एक्टर अभय देओल का आज बर्थडे हैं. बता दें कि अभय देओल दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र के भतीजे हैं. अभय निर्माता और निर्देशक अजीत सिंह देओल के बेटे हैं. यूं तो अभय देओल ने बहुत कम ही फिल्मों में काम किया है लेकिन उन्होंने जितनी भी फिल्में की हैं सभी में उनकी एक्टिंग की काफी ज्यादा तारीफ की गई. अभय देओल के जन्मदिन के मौके पर आज हम आपको उनका और धर्मेंद्र का एक किस्सा बताने जा रहे हैं जो शायद ही आपको पता होगा. क्या आप जानते हैं कि एक बार धर्मेंद्र ने अभय देओल को थप्पड़ जड़ दिया था? आइए जानते हैं इस पूरे मामले के बारे में-



एक शो में अभय देओल ने यह किस्सा सुनाया था. उन्होंने बताया कि बचपन में वे इतने शरारती और नटखट थे कि एक बार उनके चाचा और बॉलीवुड के लेजेंड धर्मेंद्र उनसे नाराज़ हो गए थे—इतना कि उन्हें जोरदार थप्पड़ भी पड़ गया था.



आखिर हुआ क्या था?



अभय ने बताया कि बचपन में वे कार चलाने के बेहद शौकीन थे और मौका मिलते ही स्टेयरिंग पकड़ लेते थे. एक दिन उन्होंने कार को जरूरत से ज्यादा तेजी से दौड़ाना शुरू कर दिया. उस वक्त उनके साथ धर्मेंद्र मौजूद थे. कार की रफ्तार देखकर धर्मेंद्र घबरा गए और नाराज़ हो उठे. उनके मुताबिक, अभय की यह हरकत न केवल गलत थी बल्कि खतरनाक भी थी. उसी समय उन्होंने अभय को एक थप्पड़ जड़ दिया, ताकि उन्हें सही और गलत की समझ तुरंत हो जाए.



मिला जिंदगी भर का सबक



अभय ने बताया कि उन्होंने इस घटना का जिक्र अपने माता-पिता से कभी नहीं किया. लेकिन यह थप्पड़ उनके लिए एक ऐसी सीख बन गया, जिसे वे आज भी याद रखते हैं. उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र का गुस्सा प्यार से भरा था, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि अभय किसी खतरे में पड़ें.









