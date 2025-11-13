धर्मेंद्र की हेल्थ पर हेमा मालिनी का रिएक्शन, बोलीं- उनके बच्चे रात भर सो नहीं पा रहे हैं, मैं...

दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र ब्रीच कैंडी अस्पताल से बुधवार सुबह डिस्चार्ज हो गए हैं. बीते कुछ समय से वह अस्पताल में रुटीन टेस्ट के लिए एडमिट थे. वहीं अब उनकी फैमिली और डॉक्टर्स ने कंफर्म किया है कि 89 वर्षीय सुपरस्टार का इलाज घर पर मेडिकल सुपरविजन के साथ होगा. वहीं हाल ही में डॉक्टरों को सुपरस्टार के घर पर भी जाते हुए देखा गया. इसी बीच दिग्गज का हेल्थ अपडेट देते हुए धर्मेंद्र के परिवार ने प्राइवेसी की गुजारिश करते हुए फैंस से कहा कि अब वह ठीक हैं. इसी बीच अब हेमा मालिनी का रिएक्शन भी सामने आया है.

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, सुभाष के झा से हेमा मालिनी ने खास बातचीत में माना कि पिछले कुछ दिन इमोशनली बहुत थका देने वाले थे. उन्होंने कहा, "यह मेरे लिए आसान समय नहीं रहा. धरमजी की हेल्थ हमारे लिए बहुत चिंता का विषय रहा है. उनके बच्चे रात भर सो नहीं पा रहे हैं. मैं इतनी जिम्मेदारियों के बोझ तले कमजोर नहीं पड़ सकती. लेकिन हां, मुझे खुशी है कि वह घर वापस आ गए हैं. हमें राहत है कि वह अस्पताल से बाहर आ गए हैं. उन्हें अपने प्रियजनों के बीच रहना चाहिए. बाकी तो सब ऊपर वाले के हाथ में है. कृपया हमारे लिए प्रार्थना करें."

गौरतलब है कि इससे पहले 11 नवंबर को धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी हेमा मालिनी और बेटी ईशा देओल ने एक्टर का हेल्थ अपडेट देते हुए बताया था कि उनकी हालत स्थिर है और अच्छे से रिकवर भी कर रहे हैं. उन्होंने फैंस से उनके जल्द ठीक होने की कामना करने को कहा और साथ ही उनकी निधन की झूठी खबरें फैलाने वालों को आड़े हाथ भी लिया. उन्होंने एक्टर के निधन की खबरें फैलाने वालों को अपमानजनक और गैरजिम्मेदाराना बताया. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "जो हो रहा है वो माफ करने लायक नहीं है! जिम्मेदार चैनल ऐसे व्यक्ति के बारे में झूठी खबर कैसे फैला सकते हैं? यह बेहद अपमानजनक और गैरजिम्मेदाराना है." ईशा देओल ने भी निधन की खबरों को फैलाने के लिए मीडिया को जिम्मेदार ठहराते हुए लिखा था कि इस मामले पर मीडिया कुछ ज्यादा ही सक्रिय लग रही है, कम से कम परिवार के आधिकारिक बयान का इंतजार किया जा सकता है.