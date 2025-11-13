विज्ञापन

50 साल पुराने धर्मेंद्र के गाने पर जब हेमा ने किया डांस, शिल्पा शेट्टी हुईं इग्नोर, लोग बोले- जब टैलेंट डांस करे तो...

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें हेमा मालिनी को धर्मेंद्र के हिट गाने पर डांस करते हुए देखा जा सकता है. इसमें शिल्पा शेट्टी भी डांस करती नजर आ रही हैं, लेकिन लोगों की नजरें हेमा से हटी ही नहीं.

50 साल पुराने धर्मेंद्र के गाने पर जब हेमा ने किया डांस, शिल्पा शेट्टी हुईं इग्नोर, लोग बोले- जब टैलेंट डांस करे तो...
Hema Malini Dance on Dharmendra 50 year old Song: 50 साल पुराने धर्मेंद्र के हिट गाने पर जब हेमा ने किया डांस
नई दिल्ली:

Hema Malini Dance on Dharmendra 50 year old Song: इन दिनों सोशल मीडिया पर धर्मेंद्र से जुड़ी खबरें और वीडियो खूब वायरल हो रहे हैं. हाल ही में उनकी सेहत को लेकर कई तरह की अफवाहें भी सामने आईं, लेकिन इसी बीच हेमा मालिनी का एक पुराना वीडियो इंटरनेट पर फिर से वायरल हो गया है. इस वीडियो में बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी धर्मेंद्र के सुपरहिट गाने “यमला पगला दीवाना” पर डांस करती हुई नजर आ रही हैं, और उनके एक्सप्रेशन ने सबका दिल जीत लिया है. लोग इस वीडियो को देखने के बाद क्या-क्या रिएक्शन दे रहे हैं, आइए जानते हैं.

‘सुपर डांसर चैप्टर 4' के मंच पर दिखी धर्मेंद्र की झलक

यह वीडियो टीवी के लोकप्रिय डांस रियलिटी शो सुपर डांसर चैप्टर 4 का है. इस खास एपिसोड में जब हेमा मालिनी ने स्टेज पर धर्मेंद्र की क्लासिक बॉडी लैंग्वेज और अंदाज को दोहराया, तो दर्शक भावुक हो गए. उनके मूव्स और एक्सप्रेशन देखकर कुछ देर के लिए ऐसा लगा मानो खुद धरम जी स्टेज पर उतर आए हों.

शिल्पा शेट्टी और हेमा मालिनी की जोड़ी ने मचाई धूम

शिल्पा शेट्टी, जो शो की जज थीं, ने भी हेमा मालिनी के साथ इस गाने पर झूम कर डांस किया. दोनों की जोड़ी ने मंच पर ऐसा माहौल बना दिया कि दर्शक तालियों से गूंज उठे. वहीं शो की दूसरी जज गीता कपूर ने उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन दिया और कहा कि "मैम, आपने धरम जी की एनर्जी को फिर से जिंदा कर दिया". बता दें कि ये गाना धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की फिल्म प्रतिज्ञा का है, जो 1975 में रिलीज हुई थी. 

हेमा बोलीं- ‘धरम जी के गानों में आज भी वही जोश है'

इस दौरान हेमा मालिनी ने कहा, "धरम जी के गानों में जो जोश और खुशियां हैं, वो आज भी वैसी ही महसूस होती हैं. उनके साथ बिताए पल हमेशा मेरे लिए खास रहेंगे". यह एपिसोड हेमा मालिनी को समर्पित था, जिसमें कंटेस्टेंट्स ने उनके करियर के हिट गानों पर परफॉर्म किया. सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लोग बेहद पसंद कर रहे हैं. कई फैंस ने कमेंट किया- "धरम जी की झलक आज भी हेमा जी में दिखती है". तो कुछ ने लिखा, "ड्रीम गर्ल आज भी उतनी ही ग्रेसफुल हैं".

Shilpa Shetty, Hema Malini, Hema Malini Dance, Super Dancer Chapter 4, Yamla Pagla Deewana Song
