धर्मेंद्र के जुहू वाले घर में कभी नहीं गईं हेमा मालिनी, बोलीं- मैं उनके पहले परिवार को...

वैसे तो इनकी प्रेम कहानी आज भी मशहूर है, लेकिन दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र ने उस वक्त फिल्म जगत में हलचल मचा दी जब उन्होंने हेमा मालिनी से शादी कर ली. जबकि वे पहले से ही प्रकाश कौर से विवाहित थे, जिनसे उनके चार बच्चे हैं-जिनमें बॉलीवुड स्टार सनी देओल और बॉबी देओल भी शामिल हैं. अपनी पहली पत्नी को तलाक दिए बिना धर्मेंद्र ने हेमा से शादी कर ली, जिससे सुर्खियां पैदा हुईं. हालांकि उनकी शादी अक्सर दो सुपरस्टार्स के बीच एक फेयरीटेल जैसा रोमांस लगती थी, लेकिन वास्तविकता कहीं अधिक मुश्किल और पेचीदा थी.
धर्मेंद्र के पहले परिवार के साथ अपने रिश्ते पर हेमा मालिनी
अपनी जीवनी हेमा मालिनी: द ड्रीम गर्ल में अभिनेत्री ने खुलासा किया कि वह अपनी शादी से पहले पार्टीज में प्रकाश कौर से कई बार मिली थीं. हालांकि, धर्मेंद्र से शादी के बाद उनकी उनसे फिर कभी मुलाक़ात नहीं हुई और पास में रहने के बावजूद, उन्होंने धर्मेंद्र के जुहू बंगले में कभी कदम नहीं रखा.
इस बारे में बात करते हुए, हेमा मालिनी ने कहा: "मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी. धरमजी ने मेरे और मेरी बेटियों के लिए जो कुछ भी किया, उससे मैं खुश हूं. उन्होंने एक पिता की भूमिका निभाई, जैसा कि कोई भी पिता निभाता है. मुझे लगता है कि मैं इससे खुश हूं."
लेहरन को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने आगे कहा, "मुझे इस बारे में बुरा नहीं लग रहा है, न ही मैं इस पर नाराज हूं. मैं अपने आप से खुश हूं. मेरे दो बच्चे हैं, और मैंने उनकी बहुत अच्छी परवरिश की है. बेशक वह (धर्मेंद्र) हमेशा मेरे साथ थे. किसी को भी अपने जीवनसाथी से दूर रहना पसंद नहीं होता, लेकिन कभी-कभी हालात ऐसे होते हैं कि उन्हें स्वीकार करना ही पड़ता है."
अभिनेत्री ने अपने संस्मरण में प्रकाश कौर और धर्मेंद्र के पहले परिवार के प्रति गहरा सम्मान भी जताया है. उन्होंने आगे कहा, "आज मैं एक कामकाजी महिला हूं और मैं अपनी गरिमा बनाए रख पाई हूं क्योंकि मैंने अपना जीवन कला और संस्कृति को समर्पित कर दिया है. अगर हालात थोड़े अलग होते, तो मैं आज जो हूं, वह नहीं होती. हालांकि मैंने प्रकाश के बारे में कभी बात नहीं की, लेकिन मैं उनका बहुत सम्मान करती हूं. मेरी बेटियां भी धर्मजी के परिवार का सम्मान करती हैं. दुनिया मेरे जीवन के बारे में हर छोटी-बड़ी बात जानना चाहती है, लेकिन यह दूसरों को जानने का काम नहीं है. इससे किसी का कोई लेना-देना नहीं है."
जब प्रकाश कौर ने धर्मेंद्र का किया था बचाव
धर्मेंद्र को दोबारा शादी करने के लिए व्यापक आलोचना का सामना करना पड़ा, उस वक्त प्रकाश कौर ने उनका बचाव किया था. 1981 में स्टारडस्ट को दिए एक इंटरव्यू में, उन्होंने कहा, "सिर्फ मेरे पति ही क्यों? कोई भी पुरुष मुझसे ज्यादा हेमा को पसंद करता. जब आधी इंडस्ट्री यही कर रही है, तो कोई मेरे पति को 'औरतों का लालची' कहने की हिम्मत कैसे कर सकता है? वह भले ही सबसे अच्छे पति न हों, हालांकि वह मेरे साथ बहुत अच्छे हैं, लेकिन वह निश्चित रूप से एक सबसे अच्छे पिता हैं. उनके बच्चे उनसे बहुत प्यार करते हैं. वह उन्हें कभी नजरअंदाज नहीं करते."
