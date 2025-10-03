हेमा मालिनी के रवैये पर उठे सवाल, फैंस के साथ किया ऐसा बर्ताव मच गया हंगामा, लोग बोले- इनको रेखा से...

अक्सर जया बच्चन के गुस्से और सख्त बर्ताव की चर्चा होती रहती है, लेकिन इन दिनों हेमा मालिनी भी इसी तरह की वजहों से सुर्खियों में हैं. कई बार उन्हें फैंस से दूरी बनाते या ठंडा रवैया अपनाते हुए देखा गया है. हाल ही में नवरात्रि के एक कार्यक्रम के दौरान उनका एक वीडियो सामने आया, जिसने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है. कार्यक्रम में हेमा मालिनी पर्पल कलर की साड़ी और भारी गहनों में बेहद खूबसूरत दिख रही थीं. इसी दौरान एक महिला फैन उनके पास आई और मोबाइल निकालकर सेल्फी लेने लगी. लेकिन हेमा मालिनी ने उसकी ओर देखकर अजीब सा चेहरा बनाया और तुरंत नजरें फेर लीं. उनका यही रिएक्शन लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और आलोचना का सिलसिला शुरू हो गया.

सोशल मीडिया पर बंट गई राय

वीडियो के वायरल होने के बाद कई यूजर्स ने हेमा मालिनी को घमंडी बताते हुए उनकी तुलना जया बच्चन से कर डाली. एक यूजर ने लिखा, “जया बच्चन होतीं तो अब तक थप्पड़ जड़ देतीं.” वहीं किसी ने कहा, “इतना एटिट्यूड किस बात का? इनसे तो रेखा कहीं ज्यादा डाउन टू अर्थ हैं.” कुछ ने तो यहां तक कह दिया कि उम्र बढ़ने के साथ उनके चेहरे पर झुर्रियां आ गई हैं, लेकिन उनका एटिट्यूड अभी भी आसमान छू रहा है. दूसरी ओर, कुछ लोगों ने उस महिला फैन पर ही सवाल उठा दिए. उनका कहना था कि बिना पूछे किसी के सामने कैमरा घुमा देना गलत है. फैंस को भी चाहिए कि फोटो खींचने से पहले अनुमति लें.

इससे पहले भी आया था हेमा मालिनी का वीडियो चर्चा में

यह पहली बार नहीं है जब हेमा मालिनी के रवैये पर सवाल उठे हैं. कुछ समय पहले भी एक क्लिप सामने आई थी, जिसमें एक महिला फैन पोज देते हुए उनकी कमर पर हाथ रख देती है. इस पर हेमा मालिनी गुस्से से भड़क उठीं और सख्त लहजे में कहा- “हाथ मत लगाइए, हाथ नहीं.” कुल मिलाकर, हेमा मालिनी के इस बर्ताव ने सोशल मीडिया पर तीखी बहस छेड़ दी है. जहां एक ओर लोग उन्हें घमंडी बता रहे हैं, वहीं उनके समर्थक मानते हैं कि हर किसी को पर्सनल स्पेस का अधिकार है और बिना इजाजत कैमरे को सामने ले जाना सही नहीं है.