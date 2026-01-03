इस सपुरस्टार ने दिया था हेमा मालिनी को 'ड्रीम गर्ल' का टाइटल, एक्ट्रेस ने खुद सुनाया 'सपनों के सौदागर' का मजेदार किस्सा

हेमा मालिनी को बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल कहा जाता है. उन्होंने अपने शानदार अभिनय और बेइंतहा खूबसूरती की वजह से इस उपाधि को पाया है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि हेमा को ये टाइटल किसने दिया. हेमा को ये टाइटल उनकी पहली ही फिल्म में मिला था और ये किसी और ने नहीं बल्कि खुद बॉलीवुड के शोमैन राज कपूर ने दिया था. इस टाइटल को देने के पीछे का कारण क्या था ये खुद हेमा ने एक इंटरव्यू में बताया था.

इस तरह मिला ड्रीम गर्ल का टाइटल

हेमा मालिनी का एक पुराना इंटरव्यू सोशल मीडिया पर सामने आया है. वीडियो में हरे रंग की साड़ी पहने हेमा बेहद खूबसूरत लग रही हैं. उन्होंने बताया कि उनकी पहली ही फिल्म राज कपूर के साथ थी. अपने डेब्यू फिल्म में राज कपूर के साथ काम करना उनके लिए गर्व की बात थी. उन्होंने कहा कि वह अलग तरीके से सोचते थे, उनका कहना था कि चूंकि फिल्म का नाम सपनों के सौदागर है, हीरोइन का नाम ड्रिमगर्ल होना चाहिए. बस क्या इसी फिल्म से हेमा को बॉलीवुड की ड्रिमगर्ल कहा जाने लगा और आगे अपनी जबरदस्त सफलता से उन्होंने इस टाइटल को कायम भी रखा.

राज कपूर के बेटे से कम उम्र की थीं हेमा

फिल्म सपनों के सौदागर साल 1968 में रिलीज हुई थी. हेमा मालिनी इस फिल्म में राज कपूर की हीरोइन बनी थीं. हेमा मालिनी की उम्र राज कपूर के बड़े बेटे रणधीर कपूर से कुछ महीने कम है. ऐसे में कहा गया कि राज कपूर अपने बेटे से भी छोटी उम्र की हीरोइन के साथ पर्दे पर काम कर रहे हैं. लेकिन राज कपूर का ऑरा ही कुछ ऐसा था कि फिल्म लोगों को पसंद आई.

फिल्म की कहानी

फिल्म की कहानी एक ऐसे गांव की है जहां का एक रईस आदमी लोगों पर अत्याचार करता है और सभी उसके डर में रहते हैं. फिर वहां उनका मसीहा आता है और गांववालों को सपने दिखाता है. ये रोल राज कपूर ने निभाया था. गांव वालों की जिंदगी बदलती है और गांव की ही एक लड़की से हीरो को प्यार हो जाता है. इस लड़की का किरदार हेमा मालिनी ने निभाया था.