हस्तर , स्त्री और मंजुलिका...भारतीय फिल्मों के ये 5 डरावने किरदार आज भी नहीं भूल पाए दर्शक

एक अच्छी हॉरर मूवी में कुछ अजीब सा नशा होता है. क्रेडिट रोल होने के काफी समय बाद भी, सबसे अच्छी कहानियां बनी रहती हैं. वे आपको अपनी कार की पिछली सीट चेक करने, रात में हॉलवे की लाइट ऑन करने, या अपने दरवाज़े के बाहर अचानक आई आवाज़ पर थोड़ा सा चौंकने पर मजबूर कर देती हैं. इतने सालों में, इंडियन हॉरर, हवेली के चरमराते दरवाज़ों और नकली मकड़ी के जालों से कहीं आगे निकल गया है. फिल्म बनाने वाले ऐसे कैरेक्टर बनाने के लिए पुरानी लोककथाओं, लोकल कहानियों और इंसानी लालच का इस्तेमाल कर रहे हैं जो असली लगें. तुम्बाड 2 के ऑडियंस को डराने के लिए वापस आने के साथ, यहां इंडियन सिनेमा के कुछ सबसे यादगार हॉरर कैरेक्टर्स पर एक नज़र है जिन्होंने हम सभी को हैरान कर दिया.

1. हस्तर (तुम्बाड)

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इंडियन सिनेमा में हस्तर जैसी शान बहुत कम लोगों में मिलती है. एक पुश्तैनी हवेली में छिपा हुआ, जहाँ लगातार बारिश होती है, खुशहाली की देवी का पहला जन्मा देवता कोई आम भूत नहीं है. वह बहुत ज़्यादा भूख से पैदा हुआ एक पुराना श्राप है. हस्तर को इतना डरावना सिर्फ़ उसका लाल, बिना स्किन वाला रूप या उसकी परेशान करने वाली हँसी ही नहीं, बल्कि उसके आस-पास लालच का गहरा माहौल भी बनाता है. "सोना चाहिए?" (क्या तुम्हें सोना चाहिए?) यह कहावत एक चेतावनी है कि दौलत की एक डरावनी कीमत चुकानी पड़ती है.

2. स्त्री (स्त्री और स्त्री 2)

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एक रहस्यमयी औरत त्योहारों की रातों में चंदेरी की सड़कों पर घूमती है, मर्दों के नाम फुसफुसाती है और फिर उन्हें छीन लेती है और सिर्फ़ उनके कपड़े पीछे छोड़ जाती है, स्त्री ने पारंपरिक हॉरर कहानियों को पूरी तरह से बदल दिया. स्त्री को जो चीज़ इतनी आइकॉनिक बनाती है, वह यह है कि वह डर को चालाक सोशल सटायर के साथ कैसे मिलाती है. वह सीमाओं का सम्मान करती है, दीवारों को समझती है ("ओ स्त्री कल आना"), और धोखे की एक दुखद कहानी लेकर चलती है. वह एक मशहूर शहरी कहानी है जिसे मेकर्स ने एकदम सही तरीके से ज़िंदा किया है.

3. मंजुलिका (भूल भुलैया)

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रिलीज़ के सालों बाद भी, आमी जे तोमर गाने का ज़िक्र करते ही लोगों के दिमाग में विद्या बालन का डरावना लुक तुरंत आ जाता है. मंजुलिका, एक शाही डांसर की आत्मा जो एक बुरे राजा से बदला लेना चाहती है, साइकोलॉजिकल हॉरर में एक मास्टरक्लास है. उसका डर भारी विज़ुअल इफ़ेक्ट्स से नहीं, बल्कि इमोशन, क्लासिक पायल जैसी आवाज़ और अनप्रिडिक्टेबल, ज़बरदस्त एनर्जी से आता है. वह मॉडर्न हिंदी सिनेमा में परफॉर्मेंस-ड्रिवन हॉरर के लिए बेंचमार्क बनी हुई है.

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4. द इविल स्पिरिट ऑफ़ सिपाही मोहन कांत (1920)

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फोक-हॉरर के सेंटर स्टेज पर आने से पहले, 2008 की 1920 ने इंडियन स्क्रीन पर सबसे इंटेंस पज़ेशन स्टोरीज़ में से एक दी. मेन कैरेक्टर, जिस पर एक बदले की भावना का साया है, उसने अपने फिजिकल बदलावों से दर्शकों को डरा दिया: शरीर के एंगल बदलना, दीवारों पर रेंगना, और डरावनी दोहरी आवाज़ें बोलना. इसने सीधे क्लासिक भूत भगाने के डर को दिखाया, जिसने इसे थिएटर में देखने वाले किसी भी व्यक्ति पर गहरी छाप छोड़ी.

5. द फॉरेस्ट स्पिरिट्स (कांतारा)

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जहां कांतारा एक्शन और भक्ति पर आधारित है, वहीं पुराने जंगल के देवताओं (गुलिगा और पंजुरली) को दिखाने में पुराने डर को दिखाया गया है. गुस्से की तेज़ी, जंगल में रात के समय होने वाले डरावने रिवाज, और सुपरनैचुरल गार्डियन की मौजूदगी दिखाती है कि कैसे डर गहरी सांस्कृतिक मान्यताओं से जुड़ सकता है. यह साबित करता है कि कभी-कभी सबसे डरावनी चीज़ें वही होती हैं जो धरती की रक्षा करती हैं.