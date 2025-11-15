10 साल बाद 'जननी' बनकर लौटीं बजरंगी भाईजान की मुन्नी, अखंडा 2 से कर रहीं कमबैक, जानें कब रिलीज होगी फिल्म

बॉलीवुड फिल्म ‘बजरंगी भाईजान' में मुन्नी का मासूम किरदार निभाकर सबका दिल जीतने वाली हर्षाली मल्होत्रा अब एक दशक बाद फिर से सिल्वर स्क्रीन पर धमाकेदार वापसी के लिए तैयार हैं. बच्ची के रूप में उनकी मासूमियत ने दर्शकों पर जो गहरी छाप छोड़ी थी, वह आज भी लोगों को याद है. समय के साथ हर्षाली न सिर्फ बड़ी हो गई हैं, बल्कि पहले से अधिक आत्मविश्वासी और ग्रेसफुल दिखाई देती हैं. अब उनका यह नया अवतार दर्शकों के सामने एक बड़े प्रोजेक्ट के साथ आने वाला है, और यह कमबैक उन्हें एक नई पहचान देने की क्षमता रखता है.

हर्षाली मल्होत्रा जल्द ही तेलुगू फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने जा रही हैं. वह नंदमुरी बालकृष्ण की सुपरहिट फिल्म ‘अखंडा' के सीक्वल ‘अखंडा 2: थांडवम' में अहम भूमिका निभाती दिखेंगी. इस फिल्म का निर्देशन बोयापति श्रीनु ने किया है. कुछ महीनों पहले हर्षाली ने फिल्म से अपना फर्स्ट-लुक पोस्टर साझा किया था, जिसे फैंस ने बेहद पसंद किया. पोस्टर में उनका आत्मविश्वास और परिपक्वता साफ दिखाई दे रही थी. ‘अखंडा 2' पहले दशहरा पर रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब मेकर्स ने आधिकारिक घोषणा कर दी है कि फिल्म 5 दिसंबर को पैन इंडिया रिलीज होगी.

हर्षाली ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में इस फिल्म के साथ अपने कमबैक की पुष्टि की थी. फिल्म में वह ‘जननी' नाम के किरदार को निभा रही हैं. अपनी वापसी को लेकर उन्होंने एक भावनात्मक नोट भी लिखा, जिसमें उन्होंने बताया कि मुन्नी का किरदार उनके दिल का एक हिस्सा है और दर्शकों का प्यार उन्हें आज भी प्रेरित करता है. उन्होंने यह भी बताया कि वह लंबे समय से लगातार मेहनत कर रही थीं ताकि जब वह वापस आएं, तो पहले से ज्यादा बेहतर और तैयार दिखाई दें.

‘अखंडा 2' को लेकर पहले ही दर्शकों में जबरदस्त उत्साह है. हाल ही में मुंबई में हुए लॉन्च इवेंट में फिल्म का पहला गाना ‘द थांडवम' रिलीज किया गया, जिसमें सुपरस्टार बालकृष्ण की मौजूदगी ने माहौल को और खास बना दिया. इस दौरान हर्षाली को बेहद सादगी भरे अंदाज में मंच पर देखा गया, और फैंस ने उनकी खूबसूरती और ग्रेस की खूब सराहना की.