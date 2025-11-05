विज्ञापन

कार वॉश कर रहे थे हार्दिक पांड्या, गर्लफ्रेंड मिहिका ने यूं किया प्यार का इजहार- देखें वीडियो

11 अक्टूबर को हार्दिक ने माहिका के साथ एक अननोन सी बीच पर (मालदीव बताया जा रहा है) अपना 32वां जन्मदिन मनाया. इस पार्टी की तस्वीरें भी खूब वायरल हुई थीं.

हार्दिक पांड्या और उनकी गर्लफ्रेंड का नया वीडियो देखा?
नई दिल्ली:

हार्दिक पांड्या, माहिका शर्मा के साथ अपने रिश्ते को छिपाने के मूड में नहीं हैं. उनकी रीसेंट इंस्टाग्राम पोस्ट इस बात को चिल्ला चिल्ला कर कह रही है. स्टार क्रिकेटर ने अपने इंस्टाग्राम फीड पर माहिका की कई तस्वीरें शेयर की हैं और इंटरनेट ने अपनी पसंदीदा तस्वीरें चुन भी ली हैं. एक तस्वीर में, हार्दिक और माहिका समुद्र के किनारे सुकून भरे पल बिताते हुए दिखाई दे रहे हैं. ऐसा लग रहा है कि यह तस्वीर हार्दिक के फोन का वॉलपेपर या स्क्रीनसेवर हो सकती है.

एक और तस्वीर में, दोनों अजीबोगरीब चेहरे बना रहे हैं. कैराउजल में यह जोड़ा अपनी कार धोता हुआ भी दिखाई दे रहा है, जिसमें माहिका अपने बॉयफ्रेंड को मजाकिया अंदाज में चिढ़ा रही हैं. वह कार धो रहे होते हैं इतने में माहिका आकर उन्हें किस करती हैं. हार्दिक के बेटे अगस्त्य भी इस पोस्ट में कभी-कभार दिखाई देते हैं. हार्दिक ने कैप्शन में कई इमोजी भी जोड़े हैं. इंटरनेट ने इस पोस्ट पर खूब प्यार बरसाया है.

हार्दिक की बर्थडे पार्टी 

11 अक्टूबर को हार्दिक ने माहिका के साथ एक अननोन सी बीच पर (मालदीव बताया जा रहा है) अपना 32वां जन्मदिन मनाया. यह सेलिब्रेशन काफी पर्सनल था. हार्दिक ने मॉडल के साथ कई तस्वीरें पोस्ट कीं, जिनमें उनके कंधे पर हाथ रखे हुए एक प्यारी तस्वीर भी शामिल है. उनके इंस्टाग्राम पोस्ट में चॉकलेट बर्थडे केक की झलकियां, उनके लिए सोचे-समझे सरप्राइज और समुद्र तट पर हाथों में हाथ डाले टहलते हुए इस जोड़े का एक सुंदर वीडियो भी शामिल है.

हार्दिक पांड्या का तलाक

इस बीच हार्दिक पांड्या और नताशा स्टेनकोविक ने 2020 में कोविड के दौरान शादी कर ली और महीनों की अटकलों के बाद पिछले साल जुलाई में अपने अलग होने की अनाउंसमेंट की.

एक बयान में, क्रिकेटर ने खुलासा किया, "चार साल साथ रहने के बाद, नताशा और मैंने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया है. हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और अपना सब कुछ दिया, और हमारा मानना ​​है कि यह हम दोनों के हित में है. यह एक मुश्किल फैसला था, क्योंकि हमने साथ मिलकर एक परिवार बनाया."

उन्होंने आगे कहा, "हमें आशीर्वाद के तौर पर अगस्त्य मिला है, जो हम दोनों की जिंदगी का अहम हिस्सा है और हम को-पेरेंटिंग करेंगे." बता दें कि अगस्त्य का जन्म 2020 में हुआ था.

