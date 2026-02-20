हार्दिक पंड्या की गर्लफ्रेंड माहिका हुईं 25 की, क्रिकेटर ने दिया ऐसा तोहफा जो कभी एक्स वाइफ को भी नहीं नसीब

हार्दिक पंड्या ने 19 फरवरी को अपनी गर्लफ्रेंड माहिका का 25वां बर्थडे सेलिब्रेट किया. इस मौके पर बहुत ही खास डेकोरेशन के बीच दोनों एक दूसरे को केक खिलाते नजर आए. रेड थीम से सजी इस पार्टी में दिल की शेप वाले बैलून के साथ बहुत ही खास फूलों की सजावट थी. ये बर्थडे पार्टी से ज्यादा वैलेंटाइन थीम लग रही थी. वायरल वीडियो में आप देखेंगे कि माहिका बड़े ही प्यार से केक काटती हैं फिर सबसे पहले हार्दिक को अपने हाथों से केक खिलाती हैं. आउटफिट्स की बात करें तो माहिका ऑरेंज, पिंक और लैवेंडर मिक्स कलर्स की एक शॉर्ट ड्रेस में दिखीं और हार्दिक ने बेबी पिंक कलर की शर्ट पहनी थी.

पार्टी से पहले हार्दिक का खास तोहफा

हार्दिक पंड्या ने माहिका शर्मा को बर्थडे विश करने के लिए अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक स्टोरी शेयर की थी. अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक प्यार भरी तस्वीर शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, “हैप्पी बर्थडे, माय प्रिंसेस”. लेकिन उन्होंने उनके लिए जो किया वह बहुत खास था. उन्होंने उन्हें गिफ्ट देने के लिए अपनी गर्दन पर ‘M' लेटर भी बनवाया. उन्होंने दो लेपर्ड टैटू के साथ ‘M' का टैटू बनवाया. जैसे ही तस्वीरें वायरल हुईं, लोग सोचने लगे कि ऐसे टैटू के पीछे क्या मतलब है. हां, लेटर तो साफ है, वह इसे अपनी गर्लफ्रेंड को डेडीकेट करना चाहते थे लेकिन लेपर्ड क्यों?

हार्दिक पंड्या के लेटेस्ट टैटू के पीछे क्या मतलब है?

हार्दिक पंड्या का नया टैटू बनवाने वाले टैटू आर्टिस्ट सनी भानुशाली ने मीडिया से बातचीत में बताया कि लेटर M मेन फोकस था, जबकि वह सक्सेस का पीछा करने के सिंबल के तौर पर दो लेपर्ड बनवाना चाहते थे. हार्दिक और माहिका दोनों ही सक्सेस पाने में यकीन रखते हैं.

उन्होंने आगे कहा, "क्योंकि यह माहिका के लिए उनका गिफ्ट था, यह साफ था कि वे एक-दूसरे से कितने प्यार में हैं. वे डिजाइन पर बात कर रहे थे, छोटी-छोटी बातों पर शरमा रहे थे, अपनी ही खुशियों भरी दुनिया में पूरी तरह खोए हुए थे."

