हार्दिक पांड्या ने टी20 वर्ल्ड कप जीत का गर्लफ्रेंड को दिया क्रेडिट, माहिका शर्मा ने क्रिकेटर के लिए लिखी दिल की बात

टीम इंडिया की आईसीसी टी20 वर्ल्डकप जीत पर एक्ट्रेस माहिका शर्मा ने बॉयफ्रेंड और क्रिकेटर हार्दिक शर्मा की फोटो शेयर की है. 

हार्दिक पांड्या की गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा कौन है
भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर टी20 2026 वर्ल्डकप की ट्रॉफी अपने नाम संडे 8 मार्च को हासिल कर ली है. वहीं इस मैच में संजू सैमसन, ईशान किशन, जसप्रीत बुमराह और अभिषेक शर्मा का आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ने दर्शको का दिल जीत लिया. हालांकि इस मैच में लाइमलाइट हार्दिक पांड्या की गर्लफ्रेंड ले गईं, जिनके साथ क्रिकेटर ने टी20 वर्ल्ड कप की जीत का जश्न मनाया और उन्हें किस भी किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. लेकिन हार्दिक पांड्या ने केवल जश्न ही गर्लफ्रेंड के साथ मनाया बल्कि उन्हें इस जीत का क्रेडिट भी दिया. 

हार्दिक पांड्या ने गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा को दिया क्रेडिट

बॉलीवुड शादीस के मुताबिक, हार्दिक पांड्या ने मैच के बाद एक इंटरव्यू में कहा, मैं शुरुआत से कहा रहा हूं कि हम जीतने वाले हैं. मैं जानता था कि हम चैंपियन हैं और हम इस ट्रॉफी के साथ वापस लौटेंगे. मैंने माहिका से भी यही बात कही, चिंता मत करो. हम जीतेंगे. मैंने टीम के साथ अगले 10 साल और खेलना चाहता हूं और 10 टाइटल और जीतना चाहता हूं. और मैं एक चीज सच में कहना चाहता हूं कि जब से माहिका मेरी जिंदगी में आई है. हर चीज ठीक हो रही है. लगातार जीत मिल रही है. 

कौन है माहिका शर्मा

माहिका शर्मा ने भी इंस्टाग्राम पर हार्दिक पांड्या और टीम इंडिया को टी20 वर्ल्डकप जीत की बधाई देते हुए इंस्टाग्राम स्टोरी पर क्रिकेटर की एक फोटो शेयर की और लिखा, द मैन, द मिथ, द लैजेंड. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि माहिका शर्मा एक मॉडल और एक्ट्रेस हैं, जिनका बैकग्राउंड इकॉनामिक्स और फाइनेंस है. वह कई म्यूजिक वीडियो, इंडिपेंडेट फिल्मों और प्रमोशनल कैंपेन का हिस्सा रह चुकी हैं, जिसमें तनिष्क, वीवो और यूनिक्लो जैसे ब्रांड शामिल है. इतना ही नहीं वह मनीष मल्होत्रा, अनीता डोंगरे और तरुण तहलानी जैसे फैशन डिजाइनर्स के लिए भी वॉक कर चुकी हैं. 

हार्दिक पांड्या के बारे में 

हार्दिक पांड्या भारत के जाने माने क्रिकेटर हैं, जिनकी प्रोफेशनल ही नहीं पर्सनल लाइफ भी चर्चा में रही हैं. उन्होंने 2020 में एक्ट्रेस नताशा स्तांकोविक से शादी की थी. कपल का एक बेटा अगस्त्य नंदा है. जबकि 2024 में दोनों अलग हो चुके हैं. इसके बाद हार्दिक पांड्या, माहिका शर्मा को डेट कर रहे हैं. जबकि अक्टूबर 2025 में क्रिकेटर ने अपना रिलेशनशिप पब्लिक किया था, जिसके बाद दोनों वेकेशन और मैच में साथ देखे जाते हैं. 

 Hardik Pandya, Mahieka Sharma, Icc T20 World Cup, T20 World Cup
