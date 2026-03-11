सिर्फ 7,840 की ड्रेस में बॉयफ्रेंड हार्दिक संग स्टेडियम में झूमती नजर आई माहिका शर्मा, अपनी सिंपल चॉइस से जीता सबका दिल!

Mahieka Sharma in Blue Dress: T20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में जहां टीम इंडिया की धमाकेदार जीत ने देश को जश्न में डुबो दिया, वहीं स्टेडियम में मौजूद एक खास चेहरे ने सोशल मीडिया पर तूफान मचा दिया. जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने. फाइनल मैच में रणबीर कपूर से लेकर आलिया भट्ट जैसे सितारे स्पॉट हुए, लेकिन जिसने सभी को अपना दीवाना बना दिया, वो थी हार्दिक पांड्या की गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा.

Hardik Pandya and his girlfriend lying down and romancing on the podium of award ceremony 🤧 pic.twitter.com/DN73bCuSzK — Deepu (@deepu_drops) March 9, 2026

माहिका शर्मा का लुक

फाइनल मुकाबले के दौरान माहिका ब्लू बॉडीकॉन ड्रेस में नजर आई, बता दें यह ड्रेस इंटरनेशनल फैशन ब्रांड Forever 21 की ‘एबी हैल्टर मेष मैक्सी ड्रेस' थी, जिसकी कीमत लगभग सिर्फ 7,840 रुपए बताई जा रही है.

क्या सस्ता है बेहतर?

सिर्फ 7,840 रुपए की ड्रेस में स्पॉट हुई माहिका ने यह साबित किया कि खूबसूरत दिखने के लिए हमेशा लाखों की आउटफिट की जरूरत नहीं होती, बल्कि सही फिटिंग, सही कलर और स्मार्ट चॉइस भी आपके सिंपल से सिंपल आउटफिट को भी को हाई-फैशन लुक दे सकती है.

Hardik Pandya dancing with his girlfriend after going a little away from everyone.😂❤️ pic.twitter.com/QUfdtQTI7e — 𝐑𝐮𝐬𝐡𝐢𝐢𝐢⁴⁵ (@rushiii_12) March 8, 2026

भारत की जीत के बाद मैदान पर खुशी की लहर दौड़ गई, इसी बीच हार्दिक सीधे माहिका के पास पहुंचे और दोनों एक-दूसरे को गले लगाते दिखाई दिए. भीड़ के बीच कपल के रोमांटिक मोमेंट्स कैमरों में कैद हो गए, इन पलो ने फैंस को भी इमोशनल कर दिया और सोशल मीडिया पर #HardikMahika ट्रेंड होने लगा.

माहिका शर्मा इंडियन फैशन इंडस्ट्री का जाना-माना नाम हैं. इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद मॉडलिंग और एक्टिंग में अपना करियर बनाया साथ ही यह कई नेशनल और इंटरनेशनल फैशन शोज में में वॉक करती हुई नजर आई हैं.

