अब इस एक्ट्रेस को डेट कर रहे हैं हार्दिक पांड्या! सेल्फी वायरल होते ही सोशल मीडिया पर हंगामा

सोशल मीडिया पर एक सेल्फी वायरल होने के बाद हार्दिक पांड्या के नए रिश्ते के बारे में चर्चा शुरू हो गई.

Read Time: 3 mins
हार्दिक पांड्या की जिंदगी में लौटा प्यार?
नई दिल्ली:

क्रिकेटर हार्दिक पांड्या की पर्सनल जिंदगी एक बार फिर सुर्खियों में है. नताशा स्टेनकोविक से अलग होने के बाद, इस क्रिकेटर का नाम ब्रिटेन की गायिका जैस्मीन वालिया के साथ जोड़ा गया. अब खबर उड़ी है कि हार्दिक, मॉडल से एक्ट्रेस बनीं माहिका शर्मा को डेट कर रहे हैं. हार्दिक और माहिका के बीच संभावित रिश्ते की अफवाहों ने तब जोर पकड़ा जब रेडिट पर एक थ्रेड में माहिका की एक सेल्फी के बैकग्राउंड में एक शख्स दिखाई दिया. सोशल मीडिया पर लोग सोच रहे थे कि क्या यह हार्दिक ही हैं. यह क्यूरॉसिटी तब और बढ़ गई जब एक दूसरे सोशल मीडिया यूजर ने माहिका की एक पोस्ट में हार्दिक का जर्सी नंबर 33 देखा.

यह चर्चा तब और तेज हो गई जब फैन्स ने देखा कि हार्दिक और माहिका दोनों एक-दूसरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं. अटकलों को और हवा देते हुए, सोशल मीडिया यूजर्स ने एक और बात बताई: हार्दिक और माहिका अलग-अलग तस्वीरों में एक ही बाथरोब पहने हुए दिखाई दे रहे थे. इसने सोशल मीडिया पर एक बहस छेड़ दी. माहिका की ताजा स्टोरीज, जिनमें उन्हें दुबई जाते हुए दिखाया गया है, जहां हार्दिक एशिया कप के लिए टीम इंडिया के साथ हैं, ने आग में घी डालने का काम किया.

Hardik pandya new girlfriend
सोशल मीडिया में आए ऐसे रिएक्शन

एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, "मैं उन्हें फॉलो करता हूं और वह अक्सर क्रिकेट से जुड़ी सामग्री शेयर करती हैं. मैं यह देखकर हैरान रह गया कि उन्होंने हार्दिक के कई पोस्ट लाइक किए हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे किसी रिश्ते में हैं. हो सकता है कि वे सिर्फ परिचित हों." एक अन्य ने आगे कहा, "मेरा घर हार्दिक की कॉलोनी में ही है और मैं कन्फर्म कर सकता हूं कि मैंने उन्हें एक बार जाते हुए देखा है."

इस साल की शुरुआत में, हार्दिक के ब्रिटिश सिंगर जैस्मीन वालिया को डेट करने की अफवाह थी. जब हार्दिक खेल रहे थे तब जैस्मीन वालिया को स्टेडियम में देखा गया था. एक बार उन्हें मुंबई में कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के खिलाफ आईपीएल मैच के बाद मुंबई इंडियंस (एमआई) टीम की बस में चढ़ते हुए देखा गया था. उस समय उन्होंने अपने रिश्ते की न तो कन्फर्म की और न ही खंडन किया. बाद में, खबर आई कि वे अलग हो गए हैं और उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे को अनफॉलो कर दिया है.

हार्दिक और नताशा का तलाक

कोविड-19 महामारी के दौरान 2020 में शादी करने वाले हार्दिक और नताशा ने महीनों की अटकलों के बाद पिछले साल जुलाई में अपने अलगाव की खबर को कनफर्म किया था. एक बयान में, क्रिकेटर ने कहा, "चार साल साथ रहने के बाद, नताशा और मैंने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया है. हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और अपना सब कुछ दिया, और हमारा मानना ​​है कि यह हम दोनों के हित में है. परिवार बनाने के दौरान हमने जो खुशी, आपसी सम्मान और साथ साझा किया, उसे देखते हुए यह एक कठिन फैसला था."

