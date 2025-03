युजवेंद्र चहल के तलाक के बीच हार्दिक पांड्या ने दिया क्रिप्टिक बयान, क्रिकेटर को याद आईं एक्स वाइफ नताशा, बोले- मेरी जिंदगी...

धनाश्री वर्मा और युजवेंद्र चहल की शादी के चार साल बाद उनका तलाक हो गया है. तलाक के बाद, धनाश्री वर्मा को एलीमनी के रूप में 4.75 करोड़ रुपये मिले हैं, हालांकि दोनों ने अभी तक इस मामले पर औपचारिक बयान नहीं दिया है. इस बीच, युजवेंद्र चहल का टी-शर्ट भी चर्चा का विषय बन गया है. दरअसल, कोर्ट से बहार निकलते वक्त जब युजवेंद्र दिखे तो उन्होंने जो टी-शर्ट पहनी थी उस पर 'Be Your Own Sugar Daddy' लिखा था, जिसे लोग धनाश्री पर तंज के रूप में देख रहे हैं.

धनाश्री और युजवेंद्र के तलाक के बाद हार्दिक पंड्या का एक क्रिप्टिक बयान भी वायरल हो रहा है, जिसे उनके और नताशा स्टेनकोविक के तलाक से जोड़ा जा रहा है. हार्दिक और नताशा ने 2024 में अपने तलाक पर आधिकारिक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि चार साल साथ रहने के बाद वे अलग होने का निर्णय ले रहे हैं. इस कठिन निर्णय के बावजूद, दोनों ने अपने बेटे की परवरिश मिलकर करने का फैसला किया. इस दौरान हार्दिक को चैंपियंस ट्रॉफी में फैंस का समर्थन भी मिला था.

हार्दिक पांड्या ने कही ये बात

आईपीएल 2025 में हार्दिक पंड्या मुंबई इंडियंस के नए कप्तान बने हैं. मुंबई इंडियंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हार्दिक ने अपनी निजी जिंदगी के उतार-चढ़ाव पर बात की. उन्होंने कहा, "मेरी जिंदगी खेल और व्यक्तिगत दोनों ही लिहाज से उतार-चढ़ाव से भरी रही है, और यह सीखने का हिस्सा है कि जीवन को कैसे संभालें". साथ ही, हार्दिक ने अपने नए कप्तान के तौर पर टीम के प्रदर्शन को बेहतर बनाने का संकल्प लिया.

जैस्मिन वालिया से डेट की अफवाह

चर्चाएं हैं कि हार्दिक पंड्या और नताशा स्टेनकोविक के तलाक के बाद हार्दिक, जैस्मिन वालिया को डेट कर रहे हैं. इसी बीच, धनाश्री वर्मा ने अपने तलाक के बाद एक नया गाना रिलीज किया, जो कि एक सैड सॉन्ग है. लोगों का मानना है कि इस गाने के जरिए धनाश्री ने युजवेंद्र को जवाब दिया है.