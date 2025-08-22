युजवेंद्र चहल से तलाक के बाद धनश्री वर्मा का क्रिप्टिक पोस्ट, लिखा- अब समय है...

इंडियन क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर लंबे समय से सुर्खियों में बने हुए हैं. दोनों ने ही तलाक की खबरों पर चुप्पी साधी हुई थी. हालांकि मार्च 2025 में ये दोनों लीगली अलग हो चुके हैं. तलाक के बाद धनश्री को युजवेंद्र ने 4.75 करोड़ एलिमनी दी है. दोनों ने तलाक पर चुप्पी साधी हुई थी मगर अब हाल ही में दिए इंटरव्यू में धनश्री ने अपने तलाक को लेकर कई बातें बोली हैं. बता दें युजवेंद्र और धनश्री दिसंबर 2020 में शादी के बंधन में बंधे थे और 2022 में ही अलग हो गए थे. इस साल फरवरी में दोनों ने मिलकर तलाक के लिए पिटिशन डाली थी.



धनश्री ने शेयर किया था पोस्ट

युजवेंद्र चहल से तलाक के बाद धनश्री ने एक नई शुरुआत के बारे में बताते हुए एक पोस्ट शेयर किया था. जिसमें उन्होंने लिखा था- अब ऊंचाई पर जाने का समय है. एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है. धनश्री ने हाल ही में ह्यूमन ऑफ बॉम्बे को दिए इंटरव्यू में अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर बात की. उन्होंने प्राइवेसी पर बहुत जोर दिया.उन्होंने कहा- एक वजह होती है जिसके लिए हम पर्सनल लाइफ कहते हैं. ये प्राइवेट होनी चाहिए और हर सिक्के के दो पहलू होते हैं.





धनश्री ने तोड़ी चुप्पी

धनश्री ने कहा- ताली एक हाथ से तो बजती नहीं. अगर मैं नहीं बोल रही हूं इसका मतलब ये नहीं है कि किसी के पास एडवांटेज लेने की पॉवर है. ये सही नहीं है. मुझे लगता है ये किसी के साथ नहीं होना चाहिए. जब धनश्री से उनके फ्यूचर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा अपनी तरफ की स्टोरी मैं फिर कभी और सुनाऊंगी. अगर आप जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं तो उसके बारे में बार-बार बात नहीं करनी चाहिए. मेरे पास बात करने के लिए बहुत कुछ है. मेरी तरफ की स्टोरी भी है लेकिन कभी और बताऊंगी शायद फ्यूचर में.

बता दें, धनाश्री वर्मा का क्रिप्टिक पोस्ट युजवेंद्र चहल के लेटेस्ट पोस्ट के बाद आया है, जिसमें उन्होंने कुछ तस्वीरों के साथ कैप्शन में लिखा, मिलियन फीलिंग्स, जीरो वर्डर्स (फिलींग्स लाखों हैं लेकिन शब्द एक भी नहीं) यह पोस्ट धनाश्री वर्मा के तलाक पर की चर्चा पर आया है.