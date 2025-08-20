विज्ञापन

धनाश्री वर्मा ने मैच्योरिटी की अहमियत पर जोर देते हुए कहा, "मुझे लगता है कि इस मामले में आपको बहुत मैच्योर होना होगा. मैंने यही रास्ता चुना है. मैंने इमैच्योर होने और जनता का ध्यान खींचने वाले बयान देने की बजाय मैच्योर होने को चुना है.

धनाश्री वर्मा ने तलाक के 5 महीने बाद तोड़ी चुप्पी, बोलीं- जब अदालत में फैसला सुनाया जा रहा था मैं बुरी तरह...
धनाश्री वर्मा ने शेयर की दिल की बात
नई दिल्ली:

क्रिकेटर युजवेंद्र चहल की एक्स वाइफ और कोरियोग्राफर धनाश्री वर्मा ने तलाक की कार्यवाही के दौरान इमोशनल ब्रेकडाउन के बारे में खुलकर बात की. मंगलवार (19 अगस्त) को एक पॉडकास्ट पर बात करते हुए धनाश्री ने चहल के अदालत में 'बी योर ओन शुगर डैडी' टी-शर्ट पहनने पर भी अपना रिएक्शन दिया. ह्यूमन ऑफ बॉम्बे पॉडकास्ट में धनाश्री ने तलाक के दिन को याद किया. उन्हें याद आया कि भावनात्मक रूप से तैयार होने के बावजूद वह अदालत में बुरी तरह टूट गईं.

तलाक का दिन

कोरियोग्राफर ने कहा, "मुझे आज भी याद है जब मैं वहां खड़ी थी और फैसला सुनाया जाने वाला था. हालांकि हम मानसिक रूप से पूरी तरह तैयार थे फिर भी मैं बहुत भावुक हो गई. मैं सबके सामने चीखने लगी. मैं बयां भी नहीं कर सकती कि उस समय मैं क्या महसूस कर रही थी. मुझे बस इतना याद है कि मैं बस रोती रही, मैं बस चीखती रही और रोती रही. बिल्कुल! यह सब हुआ, और वह (चहल) पहले बाहर चले गए." 

टी-शर्ट विवाद

अदालती कार्यवाही के दौरान चहल ने 'अपने शुगर डैडी खुद बनो' लिखी एक टी-शर्ट पहनी थी जिससे विवाद छिड़ गया. इस घटना पर कमेंट करते हुए धनाश्री ने कहा, "आप जानते हैं कि लोग आपको दोषी ठहराएंगे. इससे पहले कि मुझे पता चले कि यह टी-शर्ट वाला स्टंट हुआ है, हम सभी जानते थे कि लोग इसके लिए मुझे दोषी ठहराएंगे."

धनाश्री ने याद किया कि कोर्ट से बाहर निकलने के बाद उन्हें चहल की टी-शर्ट के वीडियो देखने को मिले थे. उन्होंने हैरानी जताते हुए कहा, "अरे भाई, व्हाट्सएप कर देता. टी-शर्ट क्यों पहनना है?"

धनाश्री वर्मा ने मैच्योरिटी की अहमियत पर जोर देते हुए कहा, "मुझे लगता है कि इस मामले में आपको बहुत मैच्योर होना होगा. मैंने यही रास्ता चुना है. मैंने इमैच्योर होने और जनता का ध्यान खींचने वाले बयान देने की बजाय मैच्योर होने को चुना है. मैं यह रास्ता नहीं चुनूंगी क्योंकि मैं अपने या उसके पारिवारिक मूल्यों को बिगाड़ना नहीं चाहती. हमें सम्मान बनाए रखना होगा."

उन्होंने महिलाओं से सामाजिक अपेक्षाओं पर भी विचार किया. "आप जो भी समय बिताते हैं, वह बस झलकियां होती हैं. एक महिला होने के नाते हमें सिखाया जाता है कि निभाओ क्योंकि हम अपने समाज को अच्छी तरह जानते हैं, हमारी मांएं हमारे समाज को अच्छी तरह जानती हैं. आपको लेबल तो लगेगा ही." 

