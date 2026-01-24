गल्फ कंट्री में बैन बॉर्डर 2, UAE से फिल्म से देखने मुंबई पहुंचा धर्मेंद्र का जबरा फैन, सनी देओल ने यूं किया अभिवादन

सनी देओल, वरुण धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ स्टारर वॉर ड्रामा फिल्म बॉर्डर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर अपना पहला दिन पूरा कर लिया है. बॉर्डर 2 ने 30 करोड़ रुपये से खाता खोला है. बॉर्डर 2 का क्रेज पूरे देशभर में नजर आ रहा है और इसी की बदौलत सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 को बेहतर ओपनिंग मिली है. दूसरी तरफ गल्फ कंट्री में बैन हुई फिल्म की कमाई पर जरूर असर पडे़गा, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि गल्फ देशों में बैन होने के बाद भी यहां से मुंबई आया एक शख्स बॉर्डर 2 देखने पहुंचा है. इस शेख ने बॉर्डर 2 के स्टार एक्टर सनी देओल से मुलाकात की और उनका अभिवादन किया. गल्फ देश के इस शेख ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर सनी संग मुलाकात का एक वीडियो भी शेयर किया है.



बॉर्डर 2 देखने यूएई से मुंबई पहुंचे

वीडियो में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से मुंबई आए शेख हमाद रियामी और सनी देओल दिख रहे है. हमाद ने पहले सनी से हाथ मिलाया और फिल्म के लिए उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहा, 'मैं बहुत खुश हूं यहां आकर. इस फिल्म के लिए मैं बहुत एक्साइटेड और खुश हूं. मुझे लग रहा है इस साल कई फिल्मों की याद दिलाएगी मुझे'. इसके बाद हमाद ने सनी के स्टार पिता धर्मेंद्र की फिल्मों हुकुमत, दादागिरी, लोहा, मेरा कर्म मेरा धर्म के नाम गिनाए और कहा ये सब मूवी जबरदस्त है और सनी पाजी की इस साल 6 से 7 फिल्में आएंगी वो भी हिट होंगी. इसके बाद सनी ने हमाद का अभिवादन किया और ऐसी दुआ के लिए धन्यवाद कहा. बता दें, हमाद बॉलीवुड के अब से नहीं बल्कि कई समय से फैन हैं. वह धर्मेंद्र के भी बहुत बड़े फैन हैं. बीती 24 नवंबर 2025 को जब धर्मेंद्र का निधन हुआ था तो उन्होंने ही-मैन की तस्वीरें शेयर कर शोक व्यक्त किया था.

We all know that #Border2 is banned in Gulf countries, a fan from UAE Hamad Al Rayami came to India to watch the movie and met Sunny Deol. pic.twitter.com/wPIoNeqaT4 — Abhishek (@vicharabhio) January 23, 2026

बॉलीवुड के फैन हैं हमाद

इतना ही नहीं उन्होंने धर्मेंद्र की फिल्मों के गानों पर कई रील भी बनाई थी. यहां तक कि वह धर्मेंद्र से भी मिले हैं और उनके साथ कई तस्वीरें और वीडियो भी शेयर किए हैं. हमाद बॉर्डर 2 देखने के यूएई से मुंबई में आए हैं, जबकि उनसे देश में बॉर्डर 2 बैन है. इससे पता चलता है कि भारत और उसकी फिल्मों के प्रति उनकी कितनी दिलचस्पी है. हमाद के बारे में और बताए तो वह बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान से भी मिल हैं और बॉलीवुड फिल्मों का रिव्यू भी करते हैं. उन्होंने हाल ही में रिलीज हुई आमिर खान और वीर दास की हैप्पी पटेल और इमरान हाशमी की तस्करी का रिव्यू किया था. वह फिल्मों का रिव्यू कर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर करते हैं. इंस्टाग्राम पर उन्हें 2 लाख से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं. यहां तक कि बॉलीवुड स्टार सुनील शेट्टी भी उन्हें फॉलो करते हैं. उनके बायो से पता चलता है कि वह एक फिल्म डायरेक्टर और फिल्म क्रिटिक हैं.