धर्मेंद्र- हेमा मालिनी के नाती को देख लोग हुए इमोशनल, अहाना देओल के बेटे को देख फैंस बोले- इसमें तो नाना हीमैन की झलक दिखती है

अहाना देओल के बेटे की यह तस्वीर बहुत क्यूट हैं और इसमें वह अपनी स्टार नानी की तस्वीर को निहारता दिख रहा है.

नई दिल्ली:

दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की दो बेटियां ईशा और अहाना देओल हैं. ईशा ने फिल्मों में कदम रखा तो अहाना ने लाइमलाइट से अलग दुनिया बनाई. वह दिल्ली में रहती हैं और उनके हस्बैंड एक एक कंपनी के डायरेक्टर हैं. अहाना 40 साल की उम्र में तीन बच्चों की मां हैं. वह अपने बच्चों के साथ-साथ अपना घर भी संभालती हैं. इसी के साथ वह खुशहाल लाइफ जी रही हैं. वहीं, अपने बॉयफ्रेंड से शादी रचाने के बाद ईशा देओल एक तलाकशुदा जिंदगी जी रही हैं. ईशा की दो बेटियां हैं, जिनका वह बतौर सिंगल मदर पालन पोषण कर रही हैं. ईशा और अहाना की बॉन्डिंग बेहद खूबसूरत हैं. दोनों बहनों के पास कुल मिलाकर पांच बच्चे हैं, जो धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के नाती-नातिन हैं. बात करेंगे अहाना देओल के बेटे की इस नई तस्वीर की.

अहाना देओल की फैमिली
अहाना देओल का जन्म धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की शादी के पांच साल बाद 1985 में हुआ था. अहाना बहन ईशा से उम्र में चार साल छोटी हैं. अहाना अब 40 साल की और दिल्ली में अपनी फैमिली के साथ रहती हैं. अहाना ने बॉलीवुड में सिर्फ एक फिल्म ना तुम जानो ना हम में काम किया था. यह फिल्म उनकी बहन ईशा देओल की है, जिसमें वह बतौर एक्ट्रेस नजर आई थीं. फिल्म में अहाना का गेस्ट रोल था. फिल्म में ऋतिक रोशन और सैफ अली खान लीड एक्टर्स थे. धर्मेंद्र और हेमा ने अपनी छोटी बेटी की शादी 29 साल की उम्र में वैभव वोहरा से की थी. वैभव इंडो-फ्रेंच चैंबर ऑफ कॉमर्स में लॉजिस्टिक्स और मैरीटाइम कमेटी के अध्यक्ष हैं और एविएशन लॉजिस्टिक्स नेटवर्क के लिए दक्षिण एशिया के रीजनल डायरेक्टर भी हैं.
 

अहाना देओल का बेटा

अहाना और वैभव की शादी 2 फरवरी 2014 को हुई थी. इस शादी से अहाना के तीन बच्चे  भी हुए हैं. शादी के अगले साल यानी 2015 में उन्होंने बेटे डैरियन को जन्म दिया था और बेटे के जन्म के पांच साल बाद अहाना ने जुड़वां बेटियां को जन्म दिया. इस तस्वीर में आप अहाना के 10 साल के बेटे डैरियन को देख सकते हैं, जो स्टार नानी हेमा मालिनी के बंगले में रियान के साथ खेल रहा है. फोटो में बच्चों के ऊपर एक तस्वीर देख सकते हैं, जिसमें हेमा मालिनी क्लासिकल डांस कॉस्ट्यूम में बेहद जवान दिख रही हैं. यह तस्वीर हेमा की शादी से पहले की लग रही है. इस फोटो में डैरियन अपनी नानी को निहारता दिख रहा है. बता दें, बीती 24 नवंबर को अहाना के स्टार फादर धर्मेंद्र का लंबी बीमारी के चलते निधन हो गया था. अब अहाना और ईशा ही अपनी स्टार मां हेमा मालिनी का सहारा हैं.

