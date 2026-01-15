नेटफ्लिक्स की टॉप 10 की लिस्ट पर फ्लॉप फिल्मों का कब्जा, पहले, दूसरे, तीसरे पर ट्रेंड कर रहीं थिएटर पर ठुकराई फिल्में

Netflix Top 10 Movies: जनवरी के दूसरे हफ्ते में नेटफ्लिक्स इंडिया की टॉप 10 लिस्ट ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को चौंका दिया है. आमतौर पर जहां इस लिस्ट में बड़ी ओटीटी ओरिजिनल या हालिया सुपरहिट फिल्में जगह बनाती हैं, वहीं इस बार कहानी बिल्कुल उल्टी नजर आ रही है. दर्शकों का मूड साफ बता रहा है कि थिएटर में नकार दी गई फिल्मों को अब ओटीटी पर दूसरा मौका मिल रहा है. खास बात ये है कि टॉप 3 पोजीशन पर वही फिल्में ट्रेंड कर रही हैं. जिन्हें सिनेमाघरों में दर्शकों ने खास तवज्जो नहीं दी थी.

थिएटर में नकार, ओटीटी पर प्यार

नेटफ्लिक्स की मौजूदा टॉप 10 मूवी लिस्ट में पहले नंबर पर दे दे प्यार दे 2, दूसरे पर अखंडा 2 और तीसरे नंबर पर हक मौजूद है. ये तीनों ही फिल्में थिएटर रिलीज के वक्त बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट साबित नहीं हो पाईं. बावजूद इसके ओटीटी पर आते ही इन फिल्मों को दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है. इसका एक बड़ा कारण है दर्शकों की बदलती आदतें. अब लोग थिएटर की बजाय घर बैठे फिल्में देखना ज्यादा पसंद कर रहे हैं. दूसरा कारण है वर्ड ऑफ माउथ से मिली पब्लिसिटी. जिस वजह से लोग इन फिल्मों को ओटीटी पर ज्यादा से ज्यादा देख रहे हैं.

इन फिल्मों ने भी बनाई जगह

इस हफ्ते की लिस्ट में मर्दानी और मर्दानी 2 की मौजूदगी भी काफी दिलचस्प है. ये दोनों फिल्में पहले भी दर्शकों के बीच पॉपुलर रही हैं और अब एक बार फिर ओटीटी पर इन्हें देखा जा रहा है. वहीं वन लास्ट एडवंचर- द मेकिंग ऑफ स्ट्रेंजर थिंग्स जैसी डॉक्यूमेंट्री का टॉप 10 में आना बताता है कि दर्शक सिर्फ फिल्म या सीरीज ही नहीं. बल्कि उसके पीछे की मेहनत और मेकिंग प्रोसेस में भी दिलचस्पी रखते हैं. इसके अलावा सिंगल सलमा और रात अकेली है- द बंसल मर्डर्स जैसी फिल्में भी लिस्ट में बनी हुई हैं. कुल मिलाकर नेटफ्लिक्स की ये टॉप 10 लिस्ट साफ कहती है कि थिएटर में फ्लॉप होना अब किसी फिल्म का आखिरी अंजाम नहीं कहा जा सकता. ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने फिल्मों को दूसरा मौका दिया है और दर्शक खुले मन से उन्हें अपनाते नजर आ रहे हैं.