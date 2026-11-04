'हनुमान अंश' के सिंगर सुनील लोधी की आंखों का इलाज शुरू, भावुक होकर बोले- हे ईश्वर, बस एक कृपा और कर देना

कुछ आवाजें ऐसी होती हैं, जो बिना किसी पहचान और दिखावे के सीधे दिल तक पहुंच जाती हैं. लोक गायक सुनील लोधी भी ऐसे ही कलाकार हैं, जिन्होंने अपनी सुरीली आवाज से लाखों लोगों का प्यार हासिल किया है. फिल्म ‘हनुमान अंश' में उनका गाया भजन ‘मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान' खूब लोकप्रिय हुआ और इसके बाद उनकी पहचान देशभर में बनने लगी. सुनील दृष्टिबाधित हैं और उनकी आंखों की रोशनी लौटने की उम्मीद लंबे समय से की जा रही थी. अब उनके चाहने वालों के लिए एक अच्छी खबर आई है. आखिरकार उनके आंखों के इलाज की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और सिंगर ने इसके लिए सभी से दुआएं मांगी हैं.

सुनील लोधी ने शेयर किया आंखों की जांच का वीडियो

सुनील लोधी ने बुधवार को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें वह अस्पताल में अपनी आंखों की जांच कराते दिखाई दे रहे हैं. इस वीडियो के साथ उन्होंने बेहद छोटा लेकिन भावुक संदेश लिखा- ‘आज रिपोर्ट आएगी, हे ईश्वर.' उनके इस पोस्ट से पता चलता है कि फिलहाल डॉक्टरों की जांच और रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है. रिपोर्ट आने के बाद ही यह तय होगा कि आगे इलाज किस तरह किया जाएगा और उनकी आंखों की रोशनी वापस आने की कितनी संभावना है.

सुनील की इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर उनके प्रशंसक लगातार उनके स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं. कई लोग कमेंट करके उन्हें हिम्मत दे रहे हैं, तो कुछ ने उनके जल्द ठीक होने की प्रार्थना की है. उनके लिए यह सिर्फ इलाज की शुरुआत नहीं, बल्कि एक ऐसी उम्मीद है, जिसका इंतजार वह और उनका परिवार लंबे समय से कर रहे हैं.

सुनील लोधी ने लिखी दिल छू लेने वाली बात

आंखों के इलाज की शुरुआत के बाद सुनील लोधी ने एक और भावुक पोस्ट साझा किया था. इसमें उन्होंने भगवान के प्रति आभार जताते हुए अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी इच्छा जाहिर की. उन्होंने लिखा कि ईश्वर ने अब तक हर मुश्किल समय में उनका साथ दिया और उन्हें हिम्मत बनाए रखने की ताकत दी है.

सुनील ने अपने संदेश में कहा, ‘हे ईश्वर! आपने अब तक बहुत सहारा दिया है, हर मुश्किल में हौसला दिया है. आज मेरी आंखों के इलाज की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. आप सभी की दुआओं और आशीर्वाद से एक नई उम्मीद जगी है. प्रभु से बस इतनी-सी प्रार्थना है कि मेरे जीवन में भी रोशनी लौट आए और मैं इस खूबसूरत दुनिया को अपनी आंखों से देख सकूं. मेरे माता-पिता का वर्षों का इंतजार पूरा हो, मेरे अपनों की दुआएं कबूल हों.'

उन्होंने अपने चाहने वालों से भी खास अपील की. सुनील ने लिखा कि सभी लोग उनके लिए दिल से प्रार्थना करें, क्योंकि उनका प्यार और आशीर्वाद ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है. पोस्ट के आखिर में उन्होंने भगवान से अपनी आंखों की रोशनी वापस मिलने की गुहार लगाई और ‘जय श्री राम' लिखा. इस संदेश में सुनील की अपने परिवार के लिए भावनाएं भी साफ नजर आती हैं. खास तौर पर माता-पिता के लंबे इंतजार का जिक्र करते हुए उन्होंने अपनी उस ख्वाहिश को जाहिर किया, जिसे पूरा होते देखने की उम्मीद अब एक बार फिर जगी है.

मुख्यमंत्री मोहन यादव की पहल के बाद शुरू हुआ इलाज

सुनील लोधी के इलाज को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पहल की थी. फिल्म ‘हनुमान अंश' में उनके भजन को मिली लोकप्रियता के बाद उनकी आंखों के उपचार का मुद्दा सामने आया था. इसके बाद मुख्यमंत्री की ओर से उनके इलाज के लिए मदद का भरोसा दिया गया. जानकारी के मुताबिक, मुख्यमंत्री के निर्देश पर सागर स्थित बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में सुनील लोधी का स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया. यहां डॉक्टरों ने उनकी आंखों की भी जांच की. ‘बुंदेली दुनिया' नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट पर साझा की गई जानकारी में इस मेडिकल जांच के बारे में बताया गया था.

फिलहाल सभी की नजरें उनकी मेडिकल रिपोर्ट पर टिकी हैं. हालांकि, अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि उनकी आंखों की रोशनी पूरी तरह वापस आ पाएगी या नहीं. इसके लिए डॉक्टरों की जांच और आगे की चिकित्सा प्रक्रिया अहम होगी.

एक भजन ने दिलाई पहचान

सुनील लोधी की कहानी इस बात की मिसाल है कि हुनर किसी शारीरिक कमी का मोहताज नहीं होता. दृष्टिबाधित होने के बावजूद उन्होंने संगीत को अपनी पहचान बनाया और अपनी आवाज के जरिए लोगों तक पहुंचे. फिल्म ‘हनुमान अंश' में गाया उनका भजन ‘मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान' श्रोताओं के बीच खासा लोकप्रिय हुआ. इस गीत ने उन्हें नई पहचान दिलाई और उनके संघर्ष की कहानी भी लोगों के सामने आई. अब वही लोग उनकी जिंदगी में नई रोशनी आने की दुआ कर रहे हैं.

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सुनील के लिए आंखों की रोशनी वापस मिलना सिर्फ दुनिया को देखने का मौका नहीं होगा, बल्कि उनके माता-पिता और पूरे परिवार के लिए भी वर्षों पुराना सपना पूरा होने जैसा होगा. फिलहाल उनके प्रशंसक उनकी रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं और यही उम्मीद कर रहे हैं कि डॉक्टरों की ओर से जल्द कोई अच्छी खबर मिले.