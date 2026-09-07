Hanuman Ansh Box Office: 31 दिनों में संडे को हनुमान अंश की सबसे ज्यादा कमाई, 6006.5% प्रॉफिट से रचा इतिहास

Hanuman Ansh Box Office Collection Day 31: नीम करोली बाबा का आशीर्वाद जमकर हनुमान अंश पर बरस रहा है. वहीं 31वें दिन भी फिल्म पर जमकर धनवर्षी हुई, जिसके कारण फिल्म ने इतिहास रच डाला. 31वें दिन संडे को फिल्म ने अब तक की सबसे ज्यादा कमाई हासिल की, जिसके बाद हनुमान अंश का प्रॉफिट जहां 6006.5 पहुंच गया है तो वहीं 2 करोड़ बजट का 61 गुना कमाई फिल्म ने हासिल कर ली है. वहीं 31 दिनों की कमाई के साथ बॉक्स ऑफिस पर नया इतिहास भी रच डाला.

31वें दिन हनुमान अंश ने रच डाला इतिहास

सैकनिल्क के अनुसार, हनुमान अंश ने संडे को 31 दिनों में सबसे ज्यादा कमाई हासिल की है. फिल्म का कलेक्शन 22.75 करोड़ 7,077 शोज से भारत में हुआ. इसके बाद नेट कलेक्शन 122.13 करोड़ हो गया. वहीं ग्रॉस कलेक्शन 144.40 करोड़ पहुंच गया है. इसी के साथ 31वें दिन फिल्म ने 37.9 प्रतिशत की छलांग लगाई है. हालांकि 11 सितंबर को वर्ल्डवाइड रिलीज होने का फैंस को इंतजार है.

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31 दिनों में कितनी हुई हनुमान अंश की कमाई

Day 1 (शुक्रवार)- 0.10 करोड़

Day 2 (शनिवार)- 0.20 करोड़

Day 3 (रविवार)-0.30 करोड़

Day 4 (सोमवार)-0.10 करोड़

Day 5 (मंगलवार)-0.13 करोड़

Day 6 (बुधवार)-0.13 करोड़

Day 7 (गुरुवार)-0.12 करोड़

पहले हफ्ते का कलेक्शन- 1.08 करोड़

Day 8- 0.04 करोड़

Day 9- 0.08 करोड़

Day 10- 0.08 करोड़

Day 11-0.05 करोड़

Day 12-0.05 करोड़

Day 13-0.05 करोड़

Day 14- 0.05 करोड़

दूसरे हफ्ते का कलेक्शन - 0.40 करोड़

Day 15-0.15 करोड़

Day 16-0.85 करोड़

Day 17-2.20 करोड़

Day 18-1.25 करोड़

Day 19-2.35 करोड़

Day 20-1.50 करोड़

Day 21-2.10 करोड़

तीसरे हफ्ते का कलेक्शन-10.40 करोड़

Day 22-6.25 करोड़

Day 23-9.25 करोड़

Day 24-12.75 करोड़

Day 25-5.50 करोड़

Day 26-8.50 करोड़

Day 27-7.75 करोड़

Day 28-11.00 करोड़

चौथे हफ्ते का कलेक्शन- 61.00 करोड़

Day 29- 10.00 करोड़

Day 30- 16.50 करोड़

Day 31-22.75 करोड़

हनुमान अंश के बारे में

डॉक्टर विशाल चतुर्वेदी द्वारा लिखी, डायरेक्टर और प्रोड्यूस की गई हनुमान अंश नीम करोली बाबा की कहानी पर बनी है. वहीं इसका सीक्वल भी आएगा, जिसे खुद विशाल ने कंफर्म किया था. फिल्म में शोभिनव सत्या और चंदन आनंद लीड रोल में नजर आ रहे हैं.

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