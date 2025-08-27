विज्ञापन

Bollywood Retro: जब मौत से पहले मीना कुमारी ने गुलजार को दी थी अपनी सबसे अनमोल चीज! जानते हैं क्या?

गुलजार की शादी एक्ट्रेस राखी मजूमदार से 15 मई, 1973 को हुई थी, लेकिन कुछ साल बाद दोनों अलग हो गए. वहीं बताया जाता है कि राखी से मिलने से पहले गुलजार मीना कुमारी के प्यार में पड़ गए थे.

मीना कुमारी ने गुलजार को दी थी अपनी सबसे कीमती चीज
हिंदी सिनेमा के सबसे पसंदीदा कवियों और गीतकारों में से एक गुलजार ने अपने शब्दों से कई प्रेम कहानियां बुनी हैं. उनकी कविताओं से लेकर शायरी तक आज भी लोगों के जुबान पर रहते हैं. आपको बता दें, उनकी शादी अभिनेत्री राखी मजूमदार से 15 मई, 1973 को हुई थी, लेकिन कुछ साल बाद दोनों अलग हो गए. वहीं बताया जाता है कि राखी से मिलने से पहले गुलजार मीना कुमारी के प्यार में पड़ गए थे. आइए जानते हैं इस बारे में.

क्या मीना कुमारी से प्यार करते थे गुलजार?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अपनी पूर्व पत्नी राखी से मिलने और उनके प्यार में पड़ने से पहले गुलजार कथित तौर पर मीना कुमारी से प्यार करते थे. बताया जाता है, दोनों का अफेयर काफी लंबे समय तक चला था. वहीं मीना कुमारी की शादी कमाल अमरोही के साथ हुई थी. 

बता दें, गुलजार और मीना कुमारी की नजदीकियां उस समय बढ़ने लगी, जब उनकी शादी मुश्किलों में थी और कुछ ठीक नहीं चल रहा था. ऐसे में मीना कुमारी को उस समय गुलजार के साथ समय बिताकर काफी सुकून मिलता था. दोनों को शायरी काफी पसंद थी, जिसके कारण दोनों एक-दूसरे के करीब आ गए थे. 

इस फिल्म के सेट पर हुई थी दोनों की दोस्ती 

'बेनजीर' की शूटिंग के दौरान मीना कुमारी और गुलजार की मुलाकात हुई थी, जहां दोनों अच्छे दोस्त बने. बता दें, मीना कुमारी को शायरी और कविताएं लिखने का शौक था, ऐसे में गुलजार उन्हें लिखने के लिए प्रोत्साहित किया करते थे. हालांकि इस दौरान मीना कुमारी लिवर सिरोसिस से पीड़ित हो गई थीं.

मीना कुमारी ने गुलजार की दी ये अनमोल चीज

31 मार्च, 1972 को मीना कुमारी ने दुनिया को अलविदा कह दिया था. बता दें, जब मीना कुमारी का निधन हुआ उस समय पूरी फिल्म इंडस्ट्री में दुख का माहौल था. हालांकि अपने निधन से पहले उन्होंने गुलजार को अपनी सबसे अनमोल धरोहर यानी अपनी सारी शायरी और कविताएं सौंप दी थी, जिन्हें गुलजार ने प्रकाशित करवा दिया था. इस किताब का नाम 'मीना कुमारी की शायरी' है.

