क्या था धर्मेंद्र का मीना कुमारी से रिश्ता! ही-मैन ने जब कहा था- ये प्यार है तो है, फिर क्यों अधूरी रह गई मोहब्बत?

धर्मेंद्र और मीना कुमारी का रिश्ता बॉलीवुड की सबसे अनकही और अनाम कहानियों में से एक है. एक तरफ संजीदा मीना, दूसरी ओर हैंडसम नौजवान धर्मेंद्र, दोनों ने साथ काम करते-करते एक ऐसा बंधन महसूस किया जिसे न प्यार कहा गया, न दोस्ती.

अधूरी मोहब्बत, एक तरफा प्यार, ये रिश्ता क्या कहलाता है जैसे तमाम जुमले हैं जो फिल्मी पर्दे पर अक्सर सुनाई देते हैं. फिल्मी फलक पर चमकते सितारों की चकाचौंध कर देने वाली रोशनी के पीछे भी ऐसे कई सवाल होते हैं, जो हकीकत बनकर ताउम्र उनके साथ रहते हैं. ऐसा ही एक अनकहा सा और अनाम सा रिश्ता रहा है मीना कुमारी और धर्मेंद्र का. एक संजीदा गम में डूबी हसीना और एक दिलफेंक, गबरू और हैंडसम नौजवान. दोनों का कोई तालमेल नहीं. लेकिन रिश्ता ऐसा जिसके बारे में दोनों खुद न कुछ कह सके न चुप रह सके. धर्मेंद्र ने तो एक बार कह भी दिया कि ये प्यार है तो है.

धर्मेंद्र और मीना कुमारी ने कई फिल्मों में साथ काम किया. उस समय मीना कुमारी एक स्थापित कलाकार थीं. जबकि धर्मेंद्र एक उभरते हुए सितारे. कहा जाता है कि उस वक्त मीना कुमारी धर्मेंद्र के इतना नजदीक आ चुकी थीं कि हर फिल्म में उन्हें ही हीरो लेना चाहती थीं. ऐसे में दोनों के इश्क की दास्तां आम होने लगी. चर्चा हर और हुआ और सवाल उठे तो धर्मेंद्र ने भी कहा कि ये प्यार नहीं है, वो सिर्फ मीना कुमारी के फैन हैं. फैन के तौर पर वो अक्सर उनके साथ होते हैं. एक फैन और स्टार के बीच के इस रिश्ते को आप प्यार का नाम देना चाहते हैं तो इसे प्यार कह लीजिए.

बॉम्बे बसंती नाम के इंस्टाग्राम हैंडल ने धर्मेंद्र और मीना कुमारी की एक पुरानी तस्वीर साथ में पोस्ट की है. और, धर्मेंद्र का ये स्टेटमेंट कोट किया है. ये तस्वीर 1966 में रिलीज हुई फिल्म फूल और पत्थर से जुड़े एक इवेंट की है. कहा जाता है कि इसी दौरान दोनों एक दूसरे के बेहद नजदीक आ चुके थे. मीना कुमारी खुद कमाल अमरोही के साथ एक शादी कर चुकी थीं. और बुरे दौर से गुजर रही थीं. ऐसे में शायद धर्मेंद्र की बाहों में वो अपनी सारी तकलीफ भूल जाया करतो होंगी. खैर जज्बात चाहें जो भी हों सच ये है कि दोनों का रिश्ता अनाम ही रह गया. ठीक इस गाने की तरह कि प्यार को प्यार ही रहने दो रिश्तों का कोई नाम न दो.

