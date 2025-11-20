विज्ञापन

एक्ट्रेस की मौत से जब डायरेक्टर हुआ बर्बाद, 14 साल बाद हुई रिलीज तो रच दिया इतिहास, एल्बम बनी ब्लॉकबस्टर

बॉलीवुड की वो फिल्म जिसे बनने में पूरे 14 साल लगे, किसी न किसी वजह से फिल्म की शूटिंग अटकती गई और जब फिल्म कंप्लीट और रिलीज हुई तो लीड एक्ट्रेस ही दुनिया को अलविदा कह गई. इस फिल्म के सभी गाने चार्टबस्टर बने थे और आज भी हिट हैं.

पाकीजा को रिलीज होने में लगे 14 साल
बॉलीवुड की वो फिल्म जिसे बनने में पूरे 14 साल लगे, किसी न किसी वजह से फिल्म की शूटिंग अटकती गई और जब सभी बाधाओं को पार कर फिल्म कंप्लीट और रिलीज हुई तो लीड एक्ट्रेस ही दुनिया को अलविदा कह दिया. एक्शन फिल्मों के दौर में बनी इस रोमांटिक ड्रामा को हीरोइन की मौत के बाद जबरदस्त रिस्पांस मिला और बॉक्स ऑफिस पर सफलता मिली. आगे जाकर इस फिल्म ने बॉलीवुड के क्लासिक कल्ट का तमगा हासिल किया. हम साल 1972 में रिलीज हुई राजकुमार और मीना कुमारी की क्लासिक मूवी पाकीजा की बात कर रहे हैं जिसे कमाल अमरोही ने निर्देशित किया था.

फिल्म बनने में लगे 14 साल

कमाल आमरोही के निर्देशन में बनी क्लासिक फिल्म पाकीजा को बनने में करीब 14 साल का लंबा समय लगा. कमाल आमरोही ने साल 1958 में पत्नी मीना कुमारी के साथ मिलकर पाकीजा की शूटिंग शुरू की थी. शुरुआत में इस ब्लैक एंड व्हाइट में शूट किया जा रहा था, लेकिन रंगीन फिल्मों के चलन को देखते हुए निर्देशक ने ब्लैक एंड व्हाइट पार्ट को काट दिया और उन हिस्सों की दोबारा शूटिंग की.

1964 में मीना कुमारी और कमाल अमरोही के तलाक की वजह से फिल्म में और देरी हुई. साल 1968 में फिल्म की शूटिंग दोबारा शुरू की गई. पति से तलाक के बाद मीना कुमारी को शराब की लत लग गई और वह बीमार रहने लगी, बावजूद इसके एक्ट्रेस ने हर हाल में फिल्म कंप्लीट करने का फैसला किया. साल 1971 में फिल्म की शूटिंग पूरी हुई. एडिटिंग और पोस्ट प्रोडक्शन कंप्लीट होने के बाद 1972 में पाकीजा रिलीज हुई.

कल्ट क्लासिक बनी फिल्म

फिल्म की रिलीज के सिर्फ दो महीने बाद मीना कुमारी की मौत हो गई. शुरुआत में फिल्म को दर्शकों का कुछ खास रिस्पांस नहीं मिल रहा था, लेकिन मीना कुमारी की मौत के बाद दर्शकों ने फिल्म को हाथों हाथ लिया और पाकीजा बॉक्स ऑफिस पर हिट हो गई. मीना कुमारी की आखिरी फिल्म पाकीजा न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर सफल रही बल्कि कल्ट क्लासिक का भी तमगा हासिल किया. कमाल अमरोही के निर्देशन में बनी फिल्म पाकीजा उस दौर की सबसे महंगी फिल्मों में से एक थी. करीब 1.25 करोड़ की लागत से बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 6 करोड़ का शानदार कलेक्शन किया था.

