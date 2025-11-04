दिमाग हिलाकर रख देंगी सच्ची घटनाओं पर आधारित ये वेब सीरीज, देख कर कहेंगे- इस दुनिया में क्या हो रहा है...

आजकल हर प्लेटफॉर्म पर ढेरों वेब सीरीज आती हैं, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो सिर्फ एंटरटेन ही नहीं करतीं बल्कि हकीकत का आईना भी दिखाती हैं. भारत में कई ऐसी सीरीज बनी हैं जो असल घटनाओं से प्रेरित हैं. जो कभी स्कैम की कहानी, कभी देशभक्ति की दास्तान, तो कभी समाज की सच्चाई को उजागर करती हैं. इन सीरीज ने न सिर्फ दर्शकों का दिल जीता बल्कि लोगों को सोचने पर मजबूर भी किया कि हमारी दुनिया में भी क्या कुछ घट रहा है. आइए जानते हैं कुछ ऐसी चर्चित वेब सीरीज के बारे में जो सच्ची कहानियों पर आधारित हैं.

1. स्कैम 1992: द हर्षद मेहता स्टोरी

हंसल मेहता की ये सीरीज एक साधारण स्टॉक ब्रोकर हर्षद मेहता की कहानी है. जिसने 90 के दशक में पूरे भारतीय शेयर बाजार को हिला दिया था. उनकी चालाकी और सफलता ने उन्हें ‘बिग बुल' बना दिया, लेकिन बाद में उन्हीं की गलतियों ने उन्हें नीचे गिरा दिया. ये सीरीज दिखाती है कि ग्रीड और एंबिशन कैसे इंसान को सबकुछ देकर भी सबकुछ छीन लेती है.

2. दिल्ली क्राइम

ये सीरीज 2012 के निर्भया गैंगरेप केस पर आधारित है. इसमें दिखाया गया है कि दिल्ली पुलिस ने इस भयावह अपराध की जांच कैसे की. शेफाली शाह ने डीसीपी वर्तिका चतुर्वेदी के किरदार में दमदार अभिनय किया है.

3. रॉकेट बॉयज

ये सीरीज भारत के दो महान वैज्ञानिकों डॉ. होमी भाभा और विक्रम साराभाई की जिंदगी पर बेस्ड है. इस शो में दिखाया गया है कि कैसे उन्होंने आजादी के बाद भारत को विज्ञान और अंतरिक्ष के क्षेत्र में नई दिशा दी. मोटिवेशनल और इमोशनल कहानी के साथ ये सीरीज युवाओं को सपनों के पीछे भागने का हौसला देती है.

4. द फॉरगॉटन आर्मी-आजादी के लिए

ये सीरीज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी (INA) की कहानी बताती है. कबीर खान के निर्देशन में बनी ये सीरीज आजादी की लड़ाई में उन सैनिकों की कुर्बानियों को याद दिलाती है जिनकी कहानियां इतिहास में दब गईं.

5. शिक्षा मंडल

ये सीरीज मध्यप्रदेश के व्यापम घोटाले पर बेस्ड है. जिसमें सरकारी परीक्षाओं और भर्तियों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ था. शो दिखाता है कि कैसे लालच और राजनीति ने शिक्षा जैसे पवित्र क्षेत्र को भी नहीं छोड़ा.