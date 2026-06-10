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गुल्लक 5 ने ओटीटी पर बनाया नया रिकॉर्ड, 5 दिन में इतने मिलियन लोगों ने देखा शो

टीवीएफ के इस चहेते स्लाइस-ऑफ-लाइफ ड्रामा ने एक बार फिर मिश्रा परिवार के खूबसूरत सफर को आगे बढ़ाया है, जो सीधे दर्शकों के दिलों को छू रहा है.

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गुल्लक 5 ने ओटीटी पर बनाया नया रिकॉर्ड, 5 दिन में इतने मिलियन लोगों ने देखा शो
गुल्लक 5 ने ओटीटी पर बनाया नया रिकॉर्ड
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2026 का आधा साल खत्म होने से पहले ही, टीवीएफ ने पहले ही चार हिट शोज दे दिए हैं, और उनमें से एक, गुल्लक सीजन 5, को दर्शकों से भरपूर प्यार मिल रहा है. इस सीरीज ने रिलीज के महज 5 दिनों के भीतर सोनी लिव पर 7 मिलियन यूनिक व्यूअर्स हासिल कर लिए हैं. 'गुल्लक' हाल ही में अपने पांचवें सीजन के साथ वापस आई है. टीवीएफ के इस चहेते स्लाइस-ऑफ-लाइफ ड्रामा ने एक बार फिर मिश्रा परिवार के खूबसूरत सफर को आगे बढ़ाया है, जो सीधे दर्शकों के दिलों को छू रहा है. ​

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लोग कर रहे थे बेसब्री से इंतजार 

इस शो ने एक बार फिर ऑडियंस का दिल जीत लिया है, और आंकड़े साफ तौर पर इसका इम्पैक्ट दिखा रहे हैं. 'गुल्लक' सीजन 5 को रिलीज के सिर्फ 5 दिनों के अंदर सोनी लिव (Sony LIV) पर 7 मिलियन यूनिक व्यूअर्स मिले हैं, जो यह दिखाता है कि फैंस को इसकी वापसी का कितना बेसब्री से इंतजार था और वे इससे कितना प्यार करते हैं. 

वेब सीरीज के कलाकार

इस बात की जानकारी क्रोम डीएम कॉट ने अपने सोशल मीडिया के जरिए दी है. जिसके अनुसार पहले 5 दिनों में सोनी लिव पर 7 मिलियन यूनिक व्यूअर्स ने गुल्लक सीजन 5 देखा. श्रेयांश पांडे द्वारा क्रिएट और डेवलप की गई 'गुल्लक' सीजन 5 में अन्नू मिश्रा के रूप में अनंत वी. जोशी के साथ प्यारा मिश्रा परिवार वापस आ गया है. जमील खान, गीतांजलि कुलकर्णी, हर्ष मयार और सुनीता राजवार के लीड रोल्स वाला यह शो फैमिली बॉन्ड्स, रोजमर्रा के संघर्षों और बदलते रिश्तों को बेहद खूबसूरती से दिखाता है.

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