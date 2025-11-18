विज्ञापन

मुंबई में फिल्म ‘धुरंधर’ का भव्य ट्रेलर लॉन्च, आर माधवन के लुक ने लूटी महफिल

मुंबई में आगामी फिल्म 'धुरंधर' का ट्रेलर बड़े धूमधाम से लॉन्च किया गया. इस खास मौके पर फिल्म के सितारे रणवीर सिंह, सारा अर्जुन, आर. माधवन, अर्जुन रामपाल, राकेश बेदी और फिल्म के निर्देशक आदित्य धर भी मौजूद रहे.

नई दिल्ली:

मुंबई में आगामी फिल्म ‘धुरंधर' का ट्रेलर बड़े धूमधाम से लॉन्च किया गया. इस खास मौके पर फिल्म के सितारे रणवीर सिंह, सारा अर्जुन, आर. माधवन, अर्जुन रामपाल, राकेश बेदी और फिल्म के निर्देशक आदित्य धर भी मौजूद रहे. दर्शकों और मीडिया की भारी भीड़ के बीच हुआ यह आयोजन काफी उत्साह भरा रहा. इवेंट की सबसे बड़ी हाइलाइट रहे आर. माधवन, जिनका नया अवतार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से प्रेरित है. फिल्म का पोस्टर रिलीज़ होने के बाद से ही माधवन का ट्रांसफॉर्मेशन चर्चा का विषय बना हुआ है और ट्रेलर लॉन्च के दौरान भी उसी की गूंज सुनाई दी.

माधवन के लुक के बारे में बात करते हुए रणवीर सिंह ने माधवन का लुक देखकर लोगों ने किस तरह से प्रतिक्रिया दी ये बताते हुए कहा कि जब टीज़र आया तो हर तरफ़ यही चर्चा थी कि यह कौन है.

रणवीर ने कहा, “अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि ये माधवन सोरेन हैं. उनका नाम आता है तो लोगों को पता चलता ये माधवन सोरेन क्या लुक है, क्या लुक है. यह आसान नहीं है, परफेक्ट प्रोस्थेटिक और इतनी शानदार परफॉर्मेंस. मैं इंतज़ार कर रहा हूं कि दुनिया इसे देखे.”

फिल्म में अहम भूमिका निभा रहे अर्जुन रामपाल ने हंसते हुए माधवन के लुक और परफॉर्मेंस की जमकर तारीफ़ की. उन्होंने मज़ेदार अंदाज़ में कहा, “मैं पहली बार मैडी के साथ काम कर रहा हूं. हमारे कोई सीन साथ में नहीं हैं. बैंकॉक में शूटिंग हो रही थी… बाहर बारिश हो रही थी… और मैडी डायलॉग दे रहा था… मैं अंदर ही अंदर सोच रहा था — ये कौन जबरदस्त एक्टर है. इतना परफेक्ट परफॉर्म कर रहा था कि मैं दंग रह गया.”

माधवन ने भी स्टेज पर अपने लुक का बड़ा राज़ बताया. उन्होंने कहा, “जब मैं इस किरदार के लिए लुक टेस्ट कर रहा था, तो हमें रोज़ साढ़े तीन से चार घंटे लग जाते थे. लगता था कि कुछ मिसिंग है. फिर आदित्य बोले होंठ पतले कर लो. मैंने होंठ पतले किए और अचानक पूरा लुक बदल गया. तब एहसास हुआ मैं महारथी नहीं, मैं धुरंधरों के साथ काम कर रहा हूं.” उनकी बात पर पूरा ऑडिटोरियम ठहाकों और तालियों से गूंज उठा.

फिल्म की जानकारी
‘धुरंधर' एक देशभक्ति पर आधारित एक्शन-थ्रिलर फिल्म है. फिल्म का निर्देशन आदित्य धर ने किया है, जिन्होंने इससे पहले सुपरहिट ‘उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' बनाई थी. इस फिल्म में रणवीर सिंह दमदार किरदार में नजर आएंगे, जबकि आर. माधवन राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े एक बेहद असरदार रोल में दिखेंगे. फिल्म 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज़ हो रही है और ट्रेलर के बाद दर्शकों में फिल्म को लेकर उत्साह लगातार बढ़ रहा है.
 

