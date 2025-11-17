विज्ञापन

खाने के बेहद शौकीन हैं धर्मेंद्र, ही-मैन को पसंद है ये खास तीन डिशेज

धर्मेंद्र हमेशा से खाने-पीने के शौकीन रहे हैं, और उनकी पसंद में कुछ ऐसी अनोखी डिशेज शामिल हैं जो उनके पंजाबी रूट्स और एक्सपेरिमेंटल टेस्ट को दर्शाती हैं.

Read Time: 2 mins
नई दिल्ली:

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र भले ही आज बड़े पर्दे पर कम दिखाई देते हों, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए वह लगातार अपने चाहने वालों से जुड़े रहते हैं. अपनी जमीन से जुड़े रहने का उनका अंदाज और खेत-खलिहान वाली लाइफस्टाइल अक्सर चर्चा में रहती है. पंजाब की मिट्टी में पले-बढ़े धर्मेंद्र हमेशा से ही खाने-पीने के बेहद शौकीन रहे हैं. दिलचस्प बात यह है कि उनकी पसंद में कुछ ऐसी खास डिशेज शामिल हैं, जो आज भी लोगों को चौंका देती हैं.
 

 गुलाब जामुन विद आइसक्रीम- गुलाब जामुन भारत की सबसे पसंदीदा मिठाइयों में से एक है, लेकिन धर्मेंद्र इसे एक ट्विस्ट के साथ खाना पसंद करते हैं, वनीला आइसक्रीम के साथ. गर्म, मुलायम गुलाब जामुन और ऊपर से डाली हुई ठंडी, क्रीमी आइसक्रीम का यह कॉम्बिनेशन आज के मॉडर्न कैफ़े में भले ही ट्रेंड में हो, लेकिन धर्मेंद्र इसे लंबे समय से पसंद करते आए हैं. यह कॉन्ट्रास्ट न सिर्फ स्वाद का खेल है बल्कि उनके एक्सपेरिमेंटल नेचर को भी दिखाता है.

शलगम के साथ बना मटन-  पंजाब के पुराने घरों में शलगम वाला मटन एक पारंपरिक डिश मानी जाती थी. धर्मेंद्र को यह डिश बेहद पसंद है, और इसकी वजह है इसका देसी फ्लेवर. शलगम की हल्की मिठास और मटन के रिच स्वाद का मेल—यह कॉम्बिनेशन एक ऐसी देसी खुशबू पैदा करता है जो सीधे बचपन की यादों में ले जाती है. आज भले ही यह डिश कम देखने को मिलती हो, लेकिन पंजाब के खानपान की यह पहचान अब भी जीवित है.

मीठा करेला- करेला ज्यादातर लोगों की फेवरेट लिस्ट में कभी शामिल नहीं होता, लेकिन धर्मेंद्र इसे एक अलग अंदाज़ में पसंद करते हैं—गुड़ में बना मीठा करेला. पंजाब की यह पुराने जमाने की रेसिपी करेले की कड़वाहट को बैलेंस कर एक अनोखा स्वाद तैयार करती है. यह डिश आज के मॉडर्न किचन से लगभग गायब हो चुकी है, लेकिन धर्मेंद्र की थाली में यह अभी भी अपनी खास जगह बनाए हुए है.


 

