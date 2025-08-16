विज्ञापन

गोविंदा की वाइफ सुनीता पहले ही व्लॉग में लगीं रोने, बोलीं- कोई मेरा घर तोड़ने की कोशिश...

गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने यूट्यूब व्लॉग शुरू किया है, जिसमें वह खुद को इंटरनेट क्वीन बताती हुई नजर आ रही हैं. वहीं उन्होंने बताया कि बीता एक साल उनके लिए बहुत मुश्किल था. 

नई दिल्ली:

सुपरस्टार गोविंदा की वाइफ सुनीता आहूजा ने व्लॉगिंग की दुनिया में डेब्यू किया है. उन्होंने यूट्यूब पर एक नया चैनल खोला और पहला वीडियो शेयर किया, जो कि 20 मिनट का है. क्लिप में वह मुंबई से चंडीगढ़ ट्रैवल करती हुई नजर आ रही हैं. वहीं आगे वह मां महाकाली और काल भैरव मंदिरों के दर्शन करते हुए भी देखा जा सकता है. इतना ही नहीं वह अपने बीते साल में उथल पुथल रही जिंदगी का भी जिक्र करती हुई नजर आ रही है और कहती हैं कि यह साल उनके लिए काफी मुश्किल भरा रहा है. 

वीडियो की शुरूआत सुनीता आहूजा के एयरपोर्ट पर पहुंचने से होती हैं. जहां वह कहती हैं कि और लोगों की तरह उन्हें पैपराजी की जरुरत नहीं हैं. इसके बाद वह खुद को इंटरनेट क्वीन बताती दिख रही हैं. इसके बाद एक शख्स कहते हैं कि गोविंदा खबरों में थे तो वह हंसते हुए कहती हैं, सुनीता का पति है ना. उसको छाना ही पड़ेगा न्यूज में. वो मेरा पति है मेरा सिर्फ मेरा.

क्लिप में आगे वह अपने बीते साल के मुश्किल दिनों को याद करते हुए कहती हैं, पता नहीं कितने लोगों ने क्या क्या बकवास किया मेरे बारे में फैमिली के बारे में. वहीं एक मौका ऐसा आता है कि वह इमोशनल हो जाती हैं और कहती हैं, जब मैं गोविंदा से मिली तो मैंने प्रार्थना की कि मेरी उनसे शादी हो जाए और जिंदगी अच्छी चले. 

आगे वह कहती हैं, कोई भी मेरा घर तोड़ने की कोशिश करे. जो भी मेरा दिल दुखाएगा. मां काली सबके गले काट के रख देगी. एक अच्छी इंसान को. अच्छी औरत को दुख देना अच्छी बात नही है. मुझे और किसी पे विश्वास नही है. आगे उन्होंने बताया कि उन पर जादू टोना किया गया कि मेरा घर बर्बाद हो जाए पर काल भैरव बाबा और मां काली ने मुझे हमेशा बचाया है. 
 

