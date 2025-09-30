विज्ञापन

गोविंदा के अफेयर पर बोलीं सुनीता आहूजा- अगर मुझे कोई सच्चाई पता चली तो मैं सबसे पहले...

गोविंदा के कथित अफेयर पर बोलीं सुनीता आहूजा. अपने व्लॉग में सुनीता ने ऐसे कई सवालों का जवाब दिया जो उनके फैन्स और फॉलोअर्स के दिमाग में घूम रहे होंगे.

Read Time: 2 mins
Share
गोविंदा के अफेयर पर बोलीं सुनीता आहूजा- अगर मुझे कोई सच्चाई पता चली तो मैं सबसे पहले...
गोविंदा के अफेयर्स पर बोलीं सुनीता आहुजा
नई दिल्ली:

बॉलीवुड एक्टर गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता अहूजा की निजी जिंदगी एक बार फिर सुर्खियों में है. हाल ही में अपने यूट्यूब व्लॉग में सुनीता ने गोविंदा के कथित अफेयर की अफवाहों पर खुलकर बात की और इस बात से नाराजगी जताई कि उनके परिवार के कुछ लोग उन्हें साथ में खुश नहीं देखना चाहते. सुनीता ने अपने व्लॉग में कहा कि पिछले 15 सालों से वह और गोविंदा अलग-अलग घरों में रह रहे हैं. लेकिन वे अक्सर मिलते रहते हैं और एक दूसरे के घर आते-जाते रहते हैं.

उन्होंने बताया, “गोविंदा के परिवार में कुछ लोग हैं जो हमारी खुशी से जलते हैं, क्योंकि उनके अपने जीवन में दुखद घटनाएं हुई हैं. वे अच्छे लोगों के साथ नहीं रहते और गलत संगत का असर दिखता है.” सुनीता ने यह भी कहा कि उनके बच्चे भी इन अफवाहों के बारे में पूछते हैं, जिससे उन्हें शर्मिंदगी होती है.

अफेयर की बात सच हुई तो मीडिया को बताउंगी

अफेयर की बात पर सुनीता ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “अगर मुझे कोई सच्चाई पता चली तो मैं सबसे पहले मीडिया को बताऊंगी. आजकल की लड़कियां आसान रास्ता चुनती हैं, लेकिन अगर मैंने पकड़ा तो सनी देओल का 5 किलो का हाथ उनके लिए तैयार है.” 

उन्होंने अपनी भावनाएं शेयर करते हुए बताया कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गोविंदा को दी और आज भी उनका प्यार वही है, लेकिन अफवाहों से उन्हें दुख पहुंचा है. हालांकि दोनों ने हाल ही में गणेश चतुर्थी के दौरान एक साथ समय बिताकर तलाक की खबरों को खारिज किया है. 

सुनीता ने जोर देकर कहा कि जब तक वे खुद कुछ अनाउंस ना करें, मीडिया को ऐसी खबरों पर भरोसा नहीं करना चाहिए. दूसरी तरफ गोविंदा लंबे समय से बड़े पर्दे से दूर हैं और उनकी आखिरी फिल्म ‘रंगीला राजा' 2019 में असफल रही थी. सुनीता ने उनके लिए बेहतर स्क्रिप्ट चुनने की सलाह दी है. जबकि उनके बेटे यशवर्धन जल्द बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Govinda, Govinda Affairs, Govinda Controversies, Govinda Divorce, Govinda Girl Friends, Sunita Ahuja Vlog
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com