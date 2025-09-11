गोविंदा के राज खोलने से पीछे नहीं हट रहीं उनकी पत्नी, अब सोनाली बेंद्रे को लेकर सुनीता आहूजा ने बताया ये सीक्रेट

बॉलीवुड स्टार गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने हाल ही में फीमेल कोस्टार्स के साथ उनके तालमेल के बारे में कुछ मजेदार किस्से शेयर किए. रियलिटी शो 'पति पत्नी और पंगा' में उन्होंने खुलासा किया कि सोनाली बेंद्रे एकमात्र ऐसी एक्ट्रेस थीं जिनके साथ गोविंदा ने कभी फ्लर्ट नहीं किया. बाद में सुनीता ने शो में गेस्ट जज के तौर पर अपने एक्सपीरियंस शेयर किए. ईटाइम्स ने उनके बयान के हवाले से कहा, "'पति पत्नी और पंगा' में होना पुरानी यादों की गलियों में एक खूबसूरत सैर करने जैसा था जो पुरानी यादों और हंसी से भरपूर थी. मुझे गोविंदा के गानों पर फिर से नाचना, सोनाली के साथ स्टेज शेयर करना और इतनी सारी प्यारे कपल्स की एनर्जी को इंजॉय करना बहुत अच्छा लगा."

उन्होंने आगे कहा, "सोनाली के साथ वह समय बिताना बेहद खास था. हम खूब हंसे और अतीत के उन सभी मजेदार पलों को याद किया जो आज भी हमारे दिलों के बहुत करीब हैं. मैंने बताया कि गोविंदा ने भले ही कई लोगों के साथ फ्लर्ट किया हो, सोनाली ही बच गई बस! वह एकमात्र ऐसी अदाकारा थीं जिन पर उन्होंने कभी अपना जादू नहीं चलाया."

सुनीता ने आगे कहा, "दरअसल, गोविंदा ने सोनाली को 'आग' में पहला बड़ा ब्रेक दिया था और वह अक्सर कहते थे कि जब मैं यंग थी, तो मैं उन्हें सोनाली की याद दिलाती थी. उन पलों को फिर से जीना, कुछ अनकही सच्चाइयां शेयर करना और गोविंदा-टाइप के एंटरटेनमेंट का जश्न मनाना वाकई बहुत खास था, जो हमेशा से मेरी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा रहा है."

सुनीता ने हाल ही में उन खबरों को खारिज किया जिनमें दावा किया गया था कि उन्होंने गोविंदा से तलाक के लिए अर्जी दी है. एएनआई को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, "अगर कुछ हुआ होता, तो आज हम इतने करीब होते. हमारे बीच एक दूरी होती. कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता, चाहे ऊपर से भगवान ही क्यों न आ जाए... मेरा गोविंदा सिर्फ मेरा है और किसी और का नहीं. जब तक हम अपना मुंह नहीं खोलते, कृपया इस बारे में कुछ न कहें..."

'पति पत्नी और पंगा' के सह-होस्ट मुनव्वर फारूकी हैं. इसमें देबिना बनर्जी-गुरमीत चौधरी, हिना खान-रॉकी जयसवाल, रूबीना दिलैक-अभिनव शुक्ला, अविका गोर-मिलिंद चंदवानी, स्वरा भास्कर-फहद अहमद, गीता फोगट-पवन कुमार और सुदेश लेहरी-ममता लेहरी कंटेस्टेटं हैं. यह शो कलर्स टीवी और JioHotstar पर टेलीकास्ट होता है.