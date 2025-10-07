नीलम संग अफेयर पर गोविंदा ने अब किया बड़ा खुलासा, 3 साल तक शादी को रखा राज, पत्नी सुनीता के लिए कही ये बात

बॉलीवुड स्टार गोविंदा इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी सुर्खियों में हैं. बीच में खबर आई थी कि गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता का तलाक होने वाला है. हालांकि बाद में ये खबरें कोरी अटकलें ही साबित हुईं. अब गोविंदा कम बैक की तैयारी में है. इसकी जानकारी खुद उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए दी. और, अब अलग अलग इंटरव्यूज में बिजी हैं. हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू में अपनी को-स्टार रहीं नीलम से अफेयर और शादी पर बड़ा खुलासा किया है. साथ ही ये भी बताया है कि क्यों उन्हें करीब तीन साल अपनी शादी को राज रखना पड़ा था.

नीलम के साथ था अफेयर!

गेम चेंजर्स विद एमजे के साथ एक इंटरव्यू में गोविंदा और नीलम पर बातचीत हुई. गोविंदा ने अपने शुरुआती दौर में एक्ट्रेस नीलम के साथ कई फिल्में की हैं. एक दौर में दोनों की जोड़ी बॉक्स ऑफिस पर राज करती थी. गोविंदा से पूछा गया कि उस समय आपके अफेयर की खबरें जोरों पर थीं. तब गोविंदा ने कहा कि उस समय अफेयर की खबरों को फैलाना एक चलन सा बन गया था. लोग ऐसी खबरों को सुनना या पढ़ना पसंद करते थे. और, उस पर चर्चा भी करते थे. इसलिए ऐसी अफवाहें फैलाई जाती थीं ताकि एक्टर एक्ट्रेस के नाम का चर्चा होता रहे. इसलिए उस दौर में नीलम के साथ गोविंदा का नाम जुड़ता रहा. और, कई बार गुपचुप शादी करने की अटकलों ने भी खूब हलचल मचाई थी.

गुपचुप शादी का राज

नीलम के साथ अफेयर की खबरें भले ही अटकलें रही हों लेकिन ये बात पूरी तरह सच है कि उस समय गोविंदा ने गुपचुप तरीके से शादी रचा ली थी. खुद गोविंदा ने अपनी शादी से जुड़ा ये सच बताया. गोविंदा ने बताया कि वो ऐसा दौर था जब ये माना जाता था कि अगर स्टार शादीशुदा है तो उसकी फिल्में नहीं चलेंगी या उसे काम नहीं मिलेगा. इसलिए उन्हें अपनी शादी की खबर छुपानी पड़ी थी. उन्होंने सुनीता से ही शादी की थी. लेकिन ये रिश्ता करीब तीन साल तक छुपा कर रखा था.