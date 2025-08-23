विज्ञापन

तलाक की चर्चा के बीच एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए गोविंदा, लेटेस्ट वीडियो वायरल, कुछ ऐसा दिखा बदला बदला अंदाज

वाइफ सुनीता आहूजा से तलाक की खबरों के बीच गोविंदा का लेटेस्ट वीडियो सामने आया है, जिसमें एयरपोर्ट पर वह अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं. 

गोविंदा एयरपोर्ट पर हुए स्पॉट
नई दिल्ली:

Govinda Latest Video: सुपरस्टार गोविंदा की वाइफ सुनीता आहूजा के साथ तलाक की खबरों चर्चा में है कि दोनों ने तलाक की अर्जी दी थी. हालांकि कपल ने इस मामले में चुप्पी तोड़ी है. वहीं अब इन खबरों के बीच गोविंदा मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए, जिसमें वह अपने अलग अंदाज में नजर आए हैं. वीडियो में उन्हें अपने 90 के दशक के अंदाज में रिएक्शन देते हुए देखा जा सकता है. इस वीडियो को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं और रिएक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं. 

पैपराजी द्वारा शेयर किए गए वीडियो में गोविंदा ऑल वाइट आउटफिट में नजर आ रहे हैं. वहीं उन्होंने सनग्लासेस पहने हुए हैं. एयरपोर्ट पर एंट्री करते ही गोविंदा कैमरे की तरफ स्माइल करते और फ्लाइंग किस करते हुए नजर आ रहे हैं. सुपरस्टार के साथ उनकी टीम नजर आ रही है. तस्वीरें क्लिक करवाने के बाद गोविंदा एयरपोर्ट में चले जाते हैं. हालांकि वह तलाक की खबरों पर रिएक्शन देते हुए नहीं नजर आ रहे हैं. 

वीडियो देखने के बाद लोगों ने रिएक्शन दिया है. एक यूजर ने लिखा, गुडलुकिंग सर. दूसरे यूजर ने लिखा, मूछें हो तो नत्थुलाल जैसी हो वरना ना हो. तीसरे यूजर ने लिखा, मूछें असली है या नकली. चौथे यूजर ने लिखा, एकदम लगा कि गोविंदा का कोई डुप्लीकेट है. पांचवे यूजर ने लिखा, ये तो डुप्लीकेट जैसे लग रहे हैं. 

गौरतलब है कि  रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि सुनीता आहूजा ने 5 दिसंबर, 2024 को बांद्रा फैमिली कोर्ट में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 (1) (i), (ia), (ib) के तहत व्यभिचार, क्रूरता और परित्याग के आधार पर तलाक के लिए अर्जी दी थी. जबकि हॉटरफ्लाई द्वारा शेयर की गई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कपल इस साल जून से अदालत द्वारा अनिवार्य परामर्श के साथ अपने मुद्दों को सुलझाने की कोशिश कर रहा था, जिसमें सुनीता ने भाग लिया और गोविंदा कथित तौर पर नहीं आए. 

