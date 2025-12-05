विज्ञापन

रणवीर सिंह की धुरंधर के लिए गुड न्यूज, रिलीज से कुछ घंटे पहले 5 दिसंबर को आने होने वाली इस फिल्म की रुकी रिलीज

5 दिसंबर को बॉक्स ऑफिस पर रणवीर सिंह की धुरंधर के अलावा साउथ के सुपरस्टार नंदमुरी बालकृष्ण की अखंडा 2 भी सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी. 

धुरंधर से टकराने वाली अखंडा 2 की पोस्टपोन हुई रिलीज
नई दिल्ली:

5 दिसंबर 2025 का शुक्रवार काफी धमाकेदार होने वाला था क्योंकि इस दिन बॉक्स ऑफिस पर दो बड़ी फिल्में रिलीज होने वाली थीं, जिसमें से एक रणवीर सिंह की लंबी अवधि की मचअवेटेड फिल्म धुरंधर थी, जो सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. लेकिन साउथ सुपरस्टार नंदमुरी बालकृष्ण की मचअवेटेड फिल्म अखंडा 2 रिलीज से कुछ घंटे पहले ही पोस्टपोन हो गई, जो कि फैंस के लिए बड़ा झटका है. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि सलमान खान की बजरंगी भाईजान में मुन्नी का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस हर्षाली मल्होत्रा भी इस फिल्म से दोबारा एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने वाली थीं. 

अखंडा 2 के मेकर्स ने रिलीज पोस्टपोन की दी जानकारी

अखंडा 2 के मेकर्स ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर जानकारी देते हुए लिखा, “भारी मन से, हमें आपको यह बताते हुए दुख हो रहा है कि #Akhanda2 कुछ जरूरी वजहों से तय समय पर रिलीज नहीं हो पाएगी. यह हमारे लिए बहुत दुख की बात है, और हम सच में समझते हैं कि इससे फिल्म का इंतजार कर रहे हर फैन और मूवी लवर को कितनी निराशा होती है.”

बालकृष्ण ने फिल्म की अवधि पर दिया बयान

अखंडा 2 की रिलीज के टलने के कारणों की बात की जाए तो टेक्निकल कारणों से से आखिरी मिनट में भारत में रिलीज को रोका गया है. इसी बीच एक्टर बालकृष्ण का एक बड़ा बयान भी चर्चा में रहा, दरअसल, बालकृष्णा ने कहा, फिल्म की अवधि काफी मायने रखती है और यह ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए. वहीं एक्टर ने कहा कि फिल्म में एलिमेंट्स के बावजूद अखंडा 2 एकदम परफेक्ट है. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि 5 दिसंबर को रिलीज होने वाली रणवीर सिंह की धुरंधर की अवधि 3 घंटे 34 मिनट की है. जबकि कई जगहों पर इसकी अवधि 4 घंटे 25 मिनट की बताई गई है. 

 बता दें, 14 रील्स प्लस बैनर के तहत राम अचंता और गोपी अचंता द्वारा निर्मित अखंडा 2 में थमन का संगीत है. जबकि यह एक फैंटसी एक्शन ड्रामा है. यह 2021 में रिलीज हुई अखंडा का सीक्वल है. फिल्म में नंदमुरी बालाकृष्णा, समयुक्ता मेनन, आदि पीनीशेट्टी और हर्षाली मल्होत्रा अहम किरदार में नजर आ रहे हैं. 

