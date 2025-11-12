Globe Trotter एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा की नेटवर्थ उड़ा देगी होश, जानें कितनी अमीर हैं देसी गर्ल

Globe Trotter actress Priyanka Chopra net worth: बॉलीवुड की 'देसी गर्ल' प्रियंका चोपड़ा के फैंस बेसब्री से उनकी नई फिल्म का इंतजार कर रहे हैं. वो साउथ के सुपरस्टार महेश बाबू और 'बाहुबली' फेम डायरेक्टर एस.एस. राजामौली की फिल्म ग्लोब ट्रोटर (SS Rajamouli Globe Trotter) में दिखेंगी. शूटिंग के लिए प्रियंका कई बार अमेरिका से भारत आ चुकी हैं. आखिरी बार उन्हें हिंदी फिल्म गंगाजल में 2016 में देखा गया था. उसके बाद 9 साल से वो हॉलीवुड में धमाल मचा रही हैं. अब 2026 में वो फिर से किसी इंडियन फिल्म में नजर आएंगी. प्रियंका ने बॉलीवुड छोड़ने के बाद हॉलीवुड में खूब नाम और दौलत कमाई है. वो कई बड़े ब्रांड्स की एंबेसडर भी हैं. आइए जानते हैं, आज प्रियंका कितनी अमीर हैं.

नई रिपोर्ट्स के अनुसार, प्रियंका चोपड़ा की नेटवर्थ 650 करोड़ रुपये है. वो भारत की तीसरी सबसे अमीर एक्ट्रेस हैं. उनसे आगे सिर्फ जूही चावला और ऐश्वर्या राय हैं. कमाई में उन्होंने दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट, करीना कपूर, अनुष्का शर्मा, माधुरी दीक्षित, काजोल और कैटरीना कैफ को पीछे छोड़ दिया है. प्रियंका ने यह दौलत सिर्फ 23 साल में कमाई है. उन्होंने 2002 में फिल्मी दुनिया में एंट्री की थी और तब से लगातार आगे बढ़ रही हैं.

अब प्रियंका भारत की सबसे महंगी एक्ट्रेस बन गई हैं. ग्लोब ट्रोटर के लिए उन्होंने 30 करोड़ रुपये फीस ली है. हॉलीवुड की हिट सीरीज सिटाडेल से उन्हें 41 करोड़ रुपये मिले थे. विज्ञापनों से वो हर प्रोजेक्ट पर 50 लाख से 1 करोड़ रुपये तक कमाती हैं. 2021 में उन्होंने अपना हेयर केयर ब्रांड लॉन्च किया, जो मार्केट में जबरदस्त चला. इसके अलावा वो डेटिंग ऐप, जूते-चप्पल और खाने-पीने के कई ब्रांड्स में पैसा लगाती हैं. दिलचस्प बात ये है कि उनके पति निक जोनस की नेटवर्थ 670 करोड़ रुपये है – यानी प्रियंका से थोड़ी ज्यादा. दोनों मिलकर लॉस एंजिल्स में 170 करोड़ रुपये के आलीशान घर में रहते हैं.