सिर्फ दो फिल्मों में काम, हुआ फ्लॉप, फिर भी आमिर-रणबीर को कमाई में छोड़ा पीछे, इस एक्टर को लेटेस्ट तस्वीरों में पहचानना हुआ मुश्किल

आज हम एक ऐसे एक्टर की बात कर रहे हैं, जिन्होंने उस वक्त बॉलीवुड में डेब्यू किया जब वरुण धवन, आलिया भट्ट, कृति सनोन और सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​जैसे सितारे फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत कर रहे थे. इन सभी ने आज बॉलीवुड में बड़ा नाम बनाया है, लेकिन फिल्मी दुनिया से होने के बावजूद गिरीश कुमार एक्टिंग में कोई कमाल नहीं दिखा पाए. मासूम से दिखने वाले गिरीश ने 2013 में फिल्म रमैया वस्तावैया से अपने करियर की शुरुआत की. अपने भोले भाले लुक से उन्होंने दर्शकों का ध्यान भी खींचा लेकिन दो फिल्मों के बाद ही उन्होंने एक्टिंग छोड़ने का फैसला ले लिया.

फ्लॉप रहा एक्टिंग करियर

फिल्म रमैया वस्तावैया बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही. इस फिल्म में गिरीश के साथ कमल हासन की बेटी श्रुति हासन भी थी. फिल्म का गाना, जीने लगा हूं काफी हिट रहा. दोनों की जोड़ी को भी पसंद किया गया. लेकिन गिरीश की 2016 में आई फिल्म लवशुदा बुरी तरह पिट गई. इसके बाद ही गिरीश ने एक्टिंग छोड़ने का फैसला कर लिया.

कर रहे ये काम

गिरीश ने अभिनय तो छोड़ दिया, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री नहीं छोड़ी. उन्होंने इंडस्ट्री की एक बड़ी कंपनी ज्वाइन कर ली. गिरीश कुमार फिल्म निर्माता कुमार एस तौरानी के बेटे है. वह रमेश एस तौरानी के भतीजे भी हैं. टिप्स इंडस्ट्रीज के संस्थापक के रूप में, तौरानी बंधु फिल्म जगत के सबसे लोकप्रिय नामों में से एक हैं, जिन्होंने बॉलीवुड से परे भी एक बड़ा मुकाम हासिल किया है. अभिनय से चुपचाप विदाई लेने के बाद, गिरीश फैमिली बिजनेस में शामिल हो गए और अपने पिता और चाचा के साथ मिलकर टिप्स एम्पायर को संभालने में मदद की. वर्तमान में, वह टिप्स इंडस्ट्रीज के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर (सीओओ) हैं. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति 2164 करोड़ के आसपास है. जो आमिर खान, रणबीर कपूर और वरुण धवन जैसे बड़े एक्टर्स से कहीं ज्यादा है.

बदला लुक

गिरीश का हाल ही में एक वीडियो सामने आया, जिसमें उनका लुक काफी बदला हुआ नजर आ रहा है. उसके लुक्स उन्हें पहचानना भी मुश्किल है. फैंस को यकीन नहीं हो रहा कि ये रमैया वस्तावैया वाले एक्टर ही हैं.