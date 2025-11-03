बॉलीवुड का वो फ्लॉप हीरो, करियर में नहीं दी एक भी हिट, फिर भी नेट वर्थ है 4700 करोड़...इस बच्चे को पहचाना?

बॉलीवुड में हर साल कई एक्टर्स आते हैं, इनमें से कुछ दर्शकों को इम्प्रेस कर पाते हैं और कई फ्लॉप होकर गुमनाम हो जाते हैं. कुछ ऐसे भी हैं जो बतौर एक्टर पर्दे पर कमाल नहीं कर पाते लेकिन उनकी किस्मत पर्दे के पीछे चमक जाती है. ऐसे ही एक प्रोड्यूसर के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं जो एक्टर बनकर हिट नहीं हुआ लेकिन प्रोड्यूसर बन खूब नोट छापे. इस कड़ी में हम बताने जा रहे हैं बॉलीवुड के बड़े प्रोड्यूसर के उस बेटे के बारे में, जो बतौर एक्टर तो हिट नहीं हुआ, लेकिन अब फिल्म प्रोड्यूसर बनकर पिता के साथ खूब पैसा कमा रहा हैं. बता दें, एक्टर से प्रोड्यूसर बने इस स्टार ने बॉलीवुड में तीन साल काम किया और एक भी हिट फिल्म नहीं दे पाया. आइए जानते हैं इसके बारे में.

कौन है ये फ्लॉप एक्टर?

इस फ्लॉप एक्टर के पिता ने सैफ अली खान, बॉबी देओल, रणबीर कपूर, कैटरीना कैफ और अजय देवगन जैसे स्टार्स की फिल्में प्रोड्यूस की हैं, लेकिन जब साल 2013 में फिल्म 'रमैया वस्तावैया' से अपने बेटे को बॉलीवुड में लॉन्च किया, तो अपनी डेब्यू फिल्म से ही फ्लॉप हो गया. फिल्म 'रमैया वस्तावैया' से अब आप समझ ही गये होंगे कि हम किस एक्टर की बात कर रहे हैं. हम बात कर रहे हैं फिल्म प्रोड्यूसर और टिप्स इंडस्ट्री के मालिक रमेश तौरानी के बेटे गिरीश कुमार (Girish Kumar) तौरानी की. फिल्म रमैया वस्तावैया भले ही फ्लॉप हो गई थी, लेकिन गिरीश इस फिल्म से सिनेप्रेमियों की नजरों में जरूर आए थे. इसके बाद साल 2016 में गिरीश को फिल्म 'लवशुदा' में देखा गया. यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर फेल हुई और गिरीश ने एक्टिंग को बाय-बाय कह दिया.

संभाली कंपनी की कमान

वहीं एक्टिंग छोड़ने के बाद अब गिरीश अब पिता और चाचा की टिप्स इंडस्ट्री से जुड़ गए हैं. गिरिश टिप्स के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं. इसमें गिरीश फिल्म बनाने और उसे डिस्ट्रीब्यूट करने के साथ-साथ म्यूजिक का भी काम संभालते हैं. टिप्स की कुल नेटवर्थ 4700 करोड़ रुपये है.