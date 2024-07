Ghudchadhi trailer: समधी-समधन को हुआ घनघोर इश्क, शादी करने के लिए बेटा-बेटी का रिश्ता तोड़ने को हुए तैयार

Ghudchadhi trailer: संजय दत्त की मोस्ट अवेटेड फिल्म घुड़चढ़ी का ट्रेलर रिलीज हो चुका है. यह फिल्म काफी वक्त से चर्चा में बनी हुई है. खास बात यह है कि घुड़चढ़ी में संजय दत्त की रवीना टंडन के साथ रोमांटिक जोड़ी देखने को मिलेगी. दोनों कलाकार लंबे समय बाद पर्दे पर अपनी रोमांटिक जोड़ी लेकर आ रहे हैं. इनके अलावा घुड़चढ़ी में खुशाली कुमार, पार्थ समथान और अरुणा ईरानी जैसी कलाकार मुख्य भूमिका में हैं. फिल्म का ट्रेलर दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है.

घुड़चढ़ी के ट्रेलर की शुरुआत खुशाली कुमार और पार्थ समथान की लव स्टोरी से शुरू होती है, लेकिन इस फिल्म में उस वक्त मजेदार टर्न देखने को मिलेगा जब इन दोनों के मम्मी-पापा को एक-दूसरे से प्यार हो जाएगा. घुड़चढ़ी के ट्रेलर में संजय दत्त और रवीना टंडन का शानदार अंदाज देखने को मिल रहा है. रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर घुड़चढ़ी का ट्रेलर तेजी से वायरल हो रहा है.

